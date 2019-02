La nueva Casa de la Mujer abre 8 años después de iniciarse la obra

La nueva Casa de la Mujer y el Menor de Badajoz ha comenzado a prestar servicio ocho años después de que se iniciase su construcción sobre los terrenos del antiguo centro de menores San Juan Bautista, entre las avenidas de Elvas y Federico Mayor Zaragoza. Se cumple así el último plazo previsto por el Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), que en diciembre pasado anunció que las nuevas instalaciones podrían acoger usuarias en el primer trimestre de este año. La Casa de la Mujer se ubicaba desde su creación en 1998 en un edificio de la avenida María Auxiliadora, propiedad de la Diputación de Badajoz, en el que el mayor problema era la falta de espacio. Con el traslado, se multiplicarán los recursos para la acogida de víctimas de violencia de género y sus hijos.

No ha sido sencillo llegar hasta aquí. El proyecto ha acumulado años de retraso por distintas circunstancias. Se anunció en el 2009, pero las obras no comenzaron hasta el 2011 y no fue hasta diciembre del 2017 cuando finalizaron y el edificio fue recepcionado por la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura. En el último año se ha procedido al equipamiento de las instalaciones, en lo que se han invertido 300.000 euros. Esta cantidad se suma a los casi 1,9 millones que se destinaron a la primera fase de su construcción y a los cerca de 590.000 que se tuvieron que desembolsar posteriormente para que las obras acabaran, una vez que la empresa a la que se le adjudicaron inicialmente los trabajos no cumpliera con los plazos y se le rescindiera el contrato a mediados del 2015.

Pese a esta demora, según han recalcado en diferentes ocasiones desde el Imex, ninguna víctima de violencia de género se ha quedado sin ser atendida, pues además de la antigua Casa de la Mujer, en la región se cuenta con otros recursos para dar cobertura a las mujeres que sufren esta lacra. No obstante, con las nuevas instalaciones se mejorará el servicio, ya que el nuevo edificio, con más de 2.300 metros cuadrados, dispone de 14 habitaciones de emergencia y corta estancia (28 plazas).

GUARDERÍA / El inmueble se distribuye en tres módulos, que están conectados entre sí, y que se dividen en función de los usos: residencial, servicios y área cultural. En la primera zona, además de las habitaciones, se ubican la guardería (con salas infantil y juvenil), la cocina, dos salas de estar, la lavandería y los vestuarios, entre otras dependencias.

También se han habilitado un salón de actos, aulas de formación, biblioteca, zona de asistencias y otra de administración. Cada módulo tiene entrada independiente, peatonal y para vehículos, y uno de ellos es de uso restringido para garantizar la seguridad de las usuarias.

Además de las instalaciones de la Casa de la Mujer, se construyeron una decena de apartamentos de estancia temporal, cuya obra terminó antes que la del edificio principal, pero que es ahora cuando también se ponen a disposición de las usuarias.

Aunque no está previsto un acto de inauguración de las nuevas instalaciones, mañana por la tarde el centro acogerá el primer acto público. Responsables de la Consejería de Igualdad y del Imex mantendrán una reunión con representantes de colectivos femeninos para informar sobre las ayudas a asociaciones de mujeres que ha recuperado el Gobierno regional a través de un decreto publicado la pasada semana. Esta reunión tiene como objetivo presentar estas ayudas e informar sobre los requisitos.