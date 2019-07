Los nuevos semáforos del Gurugú, pendientes de la conexión eléctrica

Los nuevos semáforos en el cruce de la avenida Padre Tacoronte con la calle Gurugú están instalados desde hace varios días y solo pendientes de la conexión eléctrica para empezar a funcionar, según explicó el ayuntamiento, que no ofreció una fecha concreta de cuándo estarán operativos, porque este último trámite compete a la compañía eléctrica.

Esta actuación se ha incluido dentro del paquete de proyectos financiados con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible que se llevarán a cabo en la margen derecha. Los trabajos, que se iniciaron en mayo, se adjudicaron a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice), la única que presentó oferta al concurso público convocado por el ayuntamiento, por 61.100 euros (el presupuesto base de licitación era de 65.000 euros ).

Aunque los vecinos de la zona llevan años demandando que se construyera una rotonda en este cruce para resolver los problemas de tráfico que se producen en este punto, en el que confluyen vehículos procedentes de cuatro vías y hay otros tantos pasos de peatones, el ayuntamiento optó por instalar semáforos, porque la glorieta era inviable sufragarla a través de la Edusi porque la avenida Padre Tacoronte era de otra administración, en concreto de la Diputación de Badajoz.

Además, para hacer la rotonda hubiera sido necesario expropiar varias construcciones del entorno, pues no hay espacio suficiente para garantizar la seguridad vial. Esto también conllevaba que la inversión se elevara considerablemente y que prolongaran mucho más los plazos. No obstante, cuando se anunció la instalación de los semáforos, la concejala de Policía Local, María José Solana, no descartó que en el futuro se pudiera construir la rotonda que reclaman los vecinos.

Los usuarios de esta vía urgen que los semáforos, de última tecnología y con pulsador para peatones, comiencen a funcionar y comprobar su resultado, pues reconocen que se trata de uno de los cruces «más conflictivo» que hay en la ciudad.