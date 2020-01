La obra del campo de fútbol del Cerro empieza hoy y acabará en mes y medio

Si no hay imprevistos de última hora, las máquinas entrarán hoy en el campo de fútbol del Cerro de Reyes para iniciar las obras de remodelación de estas instalaciones deportivas, que llevan sin uso más de 12 años. Así lo explicó ayer la concejala María José Solana, responsable del área de Gabinete de Proyectos, quien apuntó que la previsión es que los trabajos culminen en seis semanas, la mitad de lo que contemplaba el pliego de condiciones.

La obra se adjudicó a Construcciones Ojalma por 308.000 euros (30.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación) y está cofinanciada por la Junta de Extremadura, que aportó 200.000 euros, y el Ayuntamiento de Badajoz, que destinó otros 138.000. La empresa ya ha estado realizando los trabajos de planimetría y otras actuaciones sobre el terreno, así como el acopio de material, para ahora empezar con las obras propiamente dichas.

Con esta actuación se trata de recuperar para el Cerro de Reyes un espacio que se construyó en 1970 y cuyo deterioro ha ido en progresión desde que se dejó de utilizar hace más de una década, dando así respuesta a una vieja reivindicación de los vecinos de esta barriada.

El proyecto consiste en la adecuación del terreno de juego como un campo de fútbol 11 de césped artificial, que también podrá ser utilizado como dos de fútbol 7. Además, se construirá un nuevo cerramiento perimetral con paneles de hormigón prefabricado de 3,2 metros de altura, a los que se incorporará una valla metálica hasta alcanzar los 6 metros. La actuación también incluye la instalación de un sistema de riego automático y la ejecución de itinerarios accesibles.

La obra no afecta a los vestuarios que hay, que están en penosa situación y se tapiarán. En una pequeña construcción junto a ellos duerme ahora una persona a la que, explicó Solana, ya se a instado a que la abandone. En los primeros días de trabajo no se verá afectado, pero si no atiende el requerimiento, se tendrán que tomar medidas para que se vaya.

PRIMERA SEDE DEL CLUB / El campo de fútbol ocupa una parcela de casi 5.900 metros cuadrados en la confluencia de la avenida Pablo Neruda con la calle Rubén Darío, muy cerca de las rotonda de las Grullas. Estas instalaciones fueron la primera sede del extinto club Cerro de Reyes hasta que se trasladó al José Pache, junto al cementerio de San Juan, que se encuentra también en pésimo estado en la actualidad.

La remodelación fue anunciada por el ayuntamiento en el 2018, cuando se incluyó una partida para su reforma a la que se sumaría la subvención de la Junta. Pero el proyecto se demoró más de lo previsto, por lo que hubo que solicitar una prórroga al Gobierno regional para ampliar los plazos. Durante este tiempo, la asociación de vecinos de la barriada ha urgido en varias ocasiones que se agilizara la recuperación de estas instalaciones deportivas, las únicas con las que cuenta el Cerro de Reyes.

Según explicó el concejal de Deportes, Juancho Pérez, cuando informó de la licitación de las obras, las instalaciones dependerán de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), estarán abiertas a toda la ciudad y las podrán utilizar clubes federados y particulares. La intención del ayuntamiento es que en el futuro se firme un convenio con la asociación vecinal para que sea esta la que se encargue de la gestión del recinto. Los vecinos ya han pedido que se dé prioridad en el uso de este campo de fútbol a los equipos de la barriada.