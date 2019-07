La obra del colegio de Cerro Gordo está parada por el contrato de cimentación

Los obreros que trabajaban en la parcela donde la Junta de Extremadura va a construir el colegio de Cerro Gordo se marcharon la misma semana en la que a los niños les daban las vacaciones escolares. Una coincidencia con la que bromeaba en las redes una vecina de este barrio, que como otros muchos, muestran su preocupación por la presunta paralización que han sufrido estas obras en el último mes y que se acumula a retrasos anteriores, lo que les hace temer que no se pueda cumplir el plazo anunciado para que este centro pueda empezar a funcionar en el curso 2020/2021. El plazo de ejecución es de 18 meses y ya está ajustado.

Sin embargo, la Consejería de Educación resta trascendencia a esta desaceleración de los trabajos. Según ha explicado a este diario, la dirección facultativa de esta obra, que son los arquitectos que han realizado el proyecto del nuevo colegio, asegura que el ritmo de los trabajos durante las primeras semanas «ha sido razonable», si bien «se han visto ralentizados las últimas tres semanas ya que la empresa adjudicataria está formalizando los correspondientes contratos para la ejecución de la cimentación y las estructuras prefabricadas», que es el siguiente paso en la evolución de la obra. La consejería explica además que en relación a la ejecución física, según la propia dirección facultativa, el único «hito importante» realizado ha sido el pilotaje y su descabezado. Desde esa fase de ejecución se han abierto las zanjas de cimentación, pero ésta todavía no se ha hecho a la espera de la firma de los contratos que Educación cita. La consejería afirma asimismo que, según manifiesta el contratista, «el ritmo de las obras se intensificará en breve plazo». Ahondando en sus argumentos, Educación destaca que la propia dirección facultativa y el responsable de la obra de la consejería están «constantemente pendientes de la ejecución para evitar retrasos».

Esta misma respuesta ha recibido la Asociación de Vecinos Mirador de Cerro Gordo, cuya directiva se interesó en la consejería por la situación de este proyecto.

No es de extrañar que los vecinos muestren su preocupación. Dos años exactos transcurrieron desde que la consejera de Educación presentó el proyecto del colegio (en mayo del 2017) hasta que comenzaron las obras (en mayo del 2019). La construcción de este colegio se adjudicó a la UTE integrada por Sehuca y Conedavi por 4.478.976 euros. La previsión era que los trabajos comenzasen a mediados de febrero de este año pero se retrasaron casi tres meses. Esta vez los motivos fueron los trámites en el abono de la tasa de gestión de residuos, que la Junta achacó a un desacuerdo entre la adjudicataria y el ayuntamiento, mientras que el gobierno municipal señaló que se debió a un error de cálculo del importe por parte de la consejería. En este intervalo, los vecinos no dejaron de reclamar que comenzase la obra. Los primeros movimientos de tierra se produjeron en la primera semana de mayo, pero para disgusto del barrio, a mediados de junio los trabajadores se marcharon y no han vuelto.

La asociación de vecinos confía en que la constructora «se ponga las pilas por la cuenta que le tiene, pues si no cumple los plazos será penalizada», según su presidente, Antonio Osorio, quien avisa de que seguirán pendientes y si en un par de semanas no ven cambios, volverán a dirigirse a la consejería.