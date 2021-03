La obra del corredor verde abarcará 330 metros de muralla y dos hectáreas

El proyecto del corredor verde de la calle Stadium dejará muy pronto de ser solo papel para transformarse en realidad. La actuación, con una inversión de 2,7 millones de euros (1,7 con cargo a la Edusi y el resto de fondos municipales), abarcará 330 metros lineales de muralla y una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados entre el parque de Puerta Pilar y el de los Sitios, transformando de manera radical este entorno para recuperar y poner en valor «las huellas» de los elementos que configuran el sistema de la fortificación abaluartada, integrando este espacio con el parque de Puerta Pilar (Salto del Caballo) y el parque de los Sitios.

Para ello, se recuperará la cota original de los fosos, dejando a la vista la parte de la muralla que ahora permanece enterrada (unos 2 metros). La calle Hermanos Merino, que va desde Ronda del Pilar a la calle Stadium, desaparecerá, mientras que esta última «se desdibujará», variando su perfil actual para integrarse en lo que fue el revellín (que se quiere poner en valor, aunque habrá que esperar a las excavaciones para saber qué queda de él ) y las plazas de armas de los laterales. La calle Stadium seguirá abierta al tráfico rodado, pero contará con suelo adoquinado y se sembrarán árboles, según explicó Begoña Galeano, arquitecta municipal y responsable del proyecto de ejecución.

También se demolerán las viejas instalaciones deportivas, hasta unos días utilizadas por Adeba como aparcamiento, que están adosadas a la fortificación abaluartada en el lienzo que une el baluarte de San Roque con el de Santa maría, y con muro perimetral en los tramos de las calles Stadium y Hermanos Merino. Esta edificación, donde quedan lo que en su día fueron los vestuarios, soleras de las pistas y restos de la piscina, impide la lectura de la muralla y cierra el paso en el recorrido perimetral que definen sus fosos.

PRADERA DE CÉSPED Y CAMINOS LINEALES

Toda la zona se cubrirá con una pradera de césped y se habilitarán caminos lineales que unan puntos de referencia dentro de la fortificación que, de alguna manera, podrían hasta recordar «las trazas de los disparos que podían salir de las troneras». También se plantea la posibilidad de crear un centro de interpretación al aire libre, colocando pruebas en el territorio para que, a través de ellas, se pudiera identificar lo que ocurría en ese espacio. Lo que no está previsto es ni sembrar árboles ni que haya ningún tipo de instalación de uso público en este espacio verde.

El principal objetivo de este proyecto es recuperar «lo máximo posible» del sistema de fortificaciones abaluartadas y dar continuidad al foso, que es donde se aloja el corredor verde (como ocurre en el Salto del Caballo y el parque de los Sitios). La previsión del Ayuntamiento de Badajoz es que las obras puedan salir a concurso público en un par de semanas y estén adjudicadas en un periodo breve e tiempo, pues por las características de la actuación a la licitación solo pueden concurrir empresas acreditadas en intervenciones singulares en el patrimonio histórico. La intención es que los primeros movimientos de tierras se lleven a cabo este verano y que los trabajos, si no surgen imprevistos, estén concluidos en diciembre del 2022. El plazo de ejecución será de 18 meses.

Las concejalas Blanca Subirán y María José Solana, coordinadora de proyectos de la Edusi y responsable de Gabinete de Proyectos, respectivamente, destacaron la importancia de esta «macroactuación», que pondrá en valor el patrimonio fortificado, incorporándolo a la ciudad «para su disfrute» y rehabilitando el entorno urbano en el que se enclava.

Subirán apuntó que desde el primer momento el alcalde, Francisco Javier Fragoso, abogó porque este proyecto se realizase en una única fase, para lo que era necesario incrementar el presupuesto previsto inicialmente. Así, a los 1,7 millones de euros reservados de la Edusi se sumó otro millón de fondos propios, procedente del crédito de 20 millones para el plan de inversiones para la reactivación económica puesto en marcha a consecuencia de la pandemia.

Solana, por su parte, no descartó que esta cuantía se tenga que aumentar en el futuro, pues al tratarse de un entorno patrimonial el presupuesto puede verse condicionado por los restos arqueológicos que puedan aparecer con las excavaciones. «Por los datos que se tienen, en principio, no parece que vaya a haber sorpresas, pero podrían aparecer durante los trabajos», apuntó.