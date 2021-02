La obra de la piscina de la margen derecha de Badajoz está ejecutada al 24%

La obra de la piscina de la margen derecha está ejecutada en torno a un 24%, según recoge un informe del área de Gabinete de Proyectos del Ayuntamiento de Badajoz, y se han certificado 1.150.000 euros. El ritmo de los trabajos y las causas que han provocado que los plazos se retrasen y la UTE que la ejecuta haya pedido una prórroga de seis meses para acabar la primera fase, enfrentan al equipo de gobierno y al grupo municipal socialista.

A petición de este último se celebró el viernes una comisión informativa que tenía como único punto este proyecto, pero no fue suficiente para acabar con la polémica. El PSOE mantiene que la obra está parada y asegura que no existe ningún problema técnico que justifique esta situación. El concejal socialista Pedro Miranda se mostró convencido de que el problema es «económico» y apunta a una presunta discrepancia entre el ayuntamiento y la adjudicataria, pues el presupuesto «está muy ajustado» y teme que la constructora esté tratando de realizar un modificado del proyecto inicial para equilibrar los costes. «Es una cuestión de dinero, no un problema técnico», reiteró Miranda, para quien el ayuntamiento está «engañando» a los vecinos y a la Junta, que cofinancia este proyecto, con un presupuesto de 4,8 millones de euros.

Sin embargo la concejala de Gabinete de Proyectos, María José Solana, negó ambas circunstancias: ni la obra está parada ni existe un problema económico. «Es absolutamente incierto», aseguró la edil, quien subrayó que no se han producido modificados y que si se hicieran «serían absolutamente justificados y por motivos técnicos, no económicos». Asimismo, criticó que los socialistas la acusen de mentir a la Junta, cuando esta Administración no ha cuestionado en ningún momento un proyecto en el que participa y del que está informada puntualmente.

Solana lamentó que, pese a que fue el PSOE el que solicitó la comisión informativa, su portavoz, Ricardo Cabezas, lanzase las preguntas y se las contestara él mismo, sin dar opción a que le trasladase el informe realizado sobre este proyecto por la arquitecta municipal. El documento recoge que la obra avanza a un «ritmo muy lento» y solo está paralizada «en la zona norte», que es donde se encuentra la fosa séptica del pabellón Juancho Pérez que hay que eliminar, pues es en este punto donde se ubican los vestuarios de la piscina. Ya se ha iniciado el expediente para proceder a esta actuación, presupuestada en 47.770 euros.

Las causas

El informe indica que las causas del retraso se deben a la no existencia de saneamiento en el pabellón deportivo, además de al manantial subterráneo que ha dilatado las excavaciones, así como a las causas sobrevenidas por la pandemia, con demoras en la llegada de materiales y suministros y aislamiento de parte de la plantilla por los positivos en covid-19 de algunos trabajadores. En estos momentos, la obra se encuentra en la fase de estructura, ya se han ejecutado las cerchas tipo 3 y 4 de la cafetería y el resto continúa fabricándose en el taller, pues se están utilizando elementos constructivos prefabricados, lo que, según Solana, hace que esta actuación no requiera un gran número e trabajadores de manera constante.