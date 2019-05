La obra de la plaza de Santa Marta se ralentiza a la espera de suministros

Las obras de remodelación de la plaza de Santa Marta «no están paradas, están ralentizadas a la espera de que lleguen los suministros que faltan para completarla», manifestó la arquitecta municipal Begoña Galeano a este diario, en relación a la denuncia de la Plataforma Salvar Parque Ascensión de que «llevan mucho tiempo paralizada».

Los suministros pendientes son las farolas, el quiosco y los juegos infantiles, y se requiere tener definidas las marcas y los modelos para acometer la cimentación. No obstante, «hemos avanzado donde se ha podido», afirmó Galeano. La obra «se ha ejecutado bastante», si bien muchos de los trabajos realizados no son visibles, pero sí importantes. «Se ve menos actividad, pero cuando se coloquen los elementos que faltan no se va a ver mucho más», añadió.

Las obras se iniciaron con la tala de los eucaliptos, una vez que la Junta se pronunció en el sentido de que no eran árboles singulares, como propusieron varios colectivos ciudadanos. Seguidamente, se procedió a la impermeabilización de las cubiertas de los locales existentes en la plaza, se han hecho las instalaciones de agua para la fuente y de electricidad para la iluminación y otros cometidos.

También se ejecutado el acerado perimetral de la plaza y se ha levantado la pavimentación de todo el área del centro del parque. Se han afianzado los pilares y las cerchas de las pérgolas y se ha instalado la alfombra de la parte superior, además de haberse movido los cuadros eléctricos de la fuente e instalaciones para las farolas y el quiosco, según Galeano.

PODA DE ÁRBOLES / La Plataforma Salvar Parque Ascensión denunció que «después de la eliminación de los eucaliptos centenarios como parte de la remodelación de la plaza de Santa Marta, el proyecto de reforma contemplaba la plantación de más de 40 árboles, pero a día de hoy se han plantado 26».

Si bien el ayuntamiento no puede especificar el número exacto de árboles que contempla el proyecto, la Asociación de Vecinos de Santa Marina siempre dio la cifra de 40.

El colectivo señaló que «de esos 26 árboles destacaban los primeros que se plantaron, el 26 de marzo, una fecha ya tardía, pero posible si todo se hiciera muy, muy, muy bien». Añadió que ese día se plantaron 7 plátanos de sombra de un buen porte y una formación de copa espectacular», pero «esa especie no estaba prevista en el proyecto de reforma. Algo ha debido de fallar porque a 20 de mayo, solo uno de ellos tenía unas poquitas hojas verdes; a los demás se les habían secado los brotes. Y el día 21 los podaron todos», según la plataforma.

Galeano indicó que la poda a esos árboles se consideró necesaria, «se plantaron en tiempo y forma, pero ante los calores elevados de marzo, la ola de calor en ese periodo, se consideró conveniente podarlos para reactivar la circulación de la savia».

La plataforma ciudadana indicó que fue «un chasco que unos árboles preciosos, con todas sus ramas, tanto esfuerzo aparente para que lucieran bien en la plaza reformada, vayan a lucir pelados» cuando se terminen las obras. El final será un mes y medio después del plazo inicial de 4 meses contemplado en la adjudicación, por la ampliación solicitada por la empresa ante el retraso sufrido por la espera a que la Junta se pronunciase sobre los eucaliptos, por si debían o no talarse. Eso puede se en julio.