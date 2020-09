Las obras Santa Catalina estarán terminadas a final de septiembre

Badajoz ha sido importante en la historia de España y a veces se olvida; el Descubrimiento de América fue posible por los diezmos de la diócesis y no a la venta de joyas de la reina, que no digo que no vendiera alguna, que me extraña; aquí estuvo el hijastro de Colón decidiendo el reparto de las Molucas entre Portugal y España, y Felipe II meses a la espera de tomar posesión de la corona de portuguesa y por tanto fuimos sede de la corte». Con estos ejemplos quiso reforzar el alcalde, Francisco Javier Fragoso, la estima de la ciudad cuya historia refleja su patrimonio. Lo hizo tras visitar las obras de la iglesia de Santa Catalina, junto al conventual primero jesuita y luego carmelita que hoy es sede de la Concejalía de Cultura. Con 1,2 millones invertidos, terminará a final de mes.

Recordó Fragoso que este edificio del siglo XVI que ha sido utilizada como almacén, tras el arreglo de las cubiertas y a pesar de estar en ruina, los trabajos de rehabilitación «permiten descubrir una iglesia policromada con restos funerarios aparecidos durante las obras, y una reproducción de los esgrafiados que podían recorrerla decorando sus paredes».

Afirmó que se podrá ver la estructura de los yacimientos encontrados con cadáveres «de la gente que en su momento fue enterrada en la misma, cuya cripta y algunos restos se podrán ver a través de una claraboya». Se instalarán paneles explicativos sobre el papel del templo y el convento y se podrá visitar como un espacio más en las aperturas de monumentos los fines de semana, y será un espacio multiusos en una zona que cobrará protagonismo cultural en el futuro, con el Museo Luis de Morales, la concejalía y la futura sede de la Fundación CB.

Recordó Fragoso que se incluyó en el proyecto acogido al 1% Cultural dotarla de equipos audiovisuales para recrear cómo fue en su momento, y que aunque el ministerio no lo consideró subvencionable, el ayuntamiento no renuncia instalarlos.