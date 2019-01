Las obras en Santo Domingo provocan quejas de comerciantes por las fechas

El 95% de los clientes que llega a la tienda lo primero que comenta es cómo está la calle y qué mal momento para hacer obra. Lo cuenta Felipe Velázquez, de la sastrería Velázquez, que ha sobrevivido en la céntrica calle Santo Domingo durante 65 años y que, como otros comerciantes de su entorno, está convencido de los beneficios que reportará la conversión de esta vía en plataforma única, con las aceras y la calzada al mismo nivel, un proyecto que llevan años reclamando al ayuntamiento. Pero al mismo tiempo, como otros muchos, Velázquez muestra su total desacuerdo con la fecha designada para acometer las obras. «Si nos dan a elegir dos meses de los doce que tiene el año, éstos son los peores», recalca, ya que los trabajos, que tienen levantada y cortada al tráfico la calle desde finales de noviembre, han coincidido con la campaña navideña y las rebajas de invierno, una de las épocas de mayor actividad comercial.

La obra de Santo Domingo forma parte del proyecto de conversión en plataforma única de varias calles del Casco Antiguo con cargo a los fondos de la estrategia Dusi. El ayuntamiento dividió la actuación en varios lotes. El primero, que abarca la calle Santo Domingo desde Vasco Núñez a la plaza, además de Menacho y Francisco Pizarro, se adjudicó a Gévora Construcciones por 482.977 euros. En la empresa no se atreven a dar plazos de cuándo concluirá. A los comerciantes les han dicho que a finales de enero. Pero todo dependerá del clima y de qué se encuentren en el subsuelo. La obra ha sido más compleja porque hay que rebajar el suelo para que la plataforma quede por debajo de los umbrales.

En Menacho los trabajos comenzaron pero se detuvieron y se reanudarán el 15 de enero. Sin embargo, según el ayuntamiento, los comerciantes de Santo Domingo «no consideraron necesario interrumpirlas». El consistorio asegura que «todos los plazos se han establecido de acuerdo con los criterios y necesidades de la asociación de comerciantes». «En ocasiones -sostiene-, los plazos administrativos no permiten elegir libremente fechas de ejecución y, entre las posibles, se fijan aquellas que comerciantes y ayuntamiento consensúan con el fin de aliviar, en la medida de lo posible, los perjuicios que sabemos que suponen».

A FAVOR / No es lo que dicen los comerciantes. Joaquín Sancha, de la tienda especializada en atuendos folclóricos, está a favor del proyecto de plataforma única pero no de la fecha para acometerla. Aunque su principal clientala compra por internet, reconoce que las obras están afectando a su negocio, aunque no sabría calcular la cuantía respecto a las ventas de la anterior campaña navideña. Santo Domingo forma parte e la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho y Adyacentes, a través de la cual el ayuntamiento les informó de que la obra tenía que hacerse ahora o tardaría en realizarse porque empezarían en otro sitio, según aducen tanto Velázquez como Sancha. «No hemos sido los comerciantes quienes lo hemos decidido, aunque a los que estamos organizados y pertenecemos a la asociación se nos ha ido comunicando en todo momento, otra cosa es que nos guste más o menos», señala Sancha. Velázquez añade que «la obra la han hecho cuando ellos han querido».

En la peluquería Nuria Márquez, Milagros González tacha la situación de «vergonzosa», pues «nos está quitando clientas que vienen de paso, sólo entran las fijas que nos conocen, la obra está siendo muy negativa». «No hay el ambiente ni el negocio de otros años», recalca e insiste en que nadie les informa de nada. Las ventas en Electrónica Naranjo también se han resentido estas navidades debido a las obras, según su responsable, Juan Francisco Naranjo, «pues cuando la gente ve que la calle está en obras, con máquinas, no viene», además de las dificultades añadidas del acceso a la tienda, a través de una pasarela poco segura. «Se han puesto a hacer la obra en una fecha que no es la adecuada», subraya. Dos días ha tenido que cerrar Cool Suite, una tienda de ropa de marca que se trasladó hace 4 meses desde Conquistadores. Aunque Begoña Álvarez está de acuerdo con la plataforma única porque cree que «invita al tránsito y se unificará con Menacho», sostiene que la fecha de la obra no es la más idónea y a su negocio le va a afectar sobre todo en la época de rebajas, por el paso de clientes no habituales. En Comics Badajoz, María Mercedes Félix critica que la obra le ha perjudicado por los clientes «espontáneos», pues los habituales siguen entrando, a pesar de las molestias. Lamenta además que nadie le ha informado.

Guadalupe Mateo, de Entre Volantes, defiende que hubiese preferido que se hiciese en verano, entre julio y agosto «cuando esto está muerto», pero es optimista y prefiere no quejarse, pues el proyecto responde a una antigua reivindicación y además cree que como ahora el tráfico está cortado, hay más gente paseando por la calle «aunque tenga que ir sorteando obstáculos». «Yo estoy contenta con la obra», sobre todo porque su época de más negocio es en primavera «y espero que ya esté terminada».