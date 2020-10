La oposición abandona el pleno que aprueba trasladar las sesiones al lunes

Los concejales del PSOE y de Unidas Podemos han abandonado este viernes el pleno propuesto por el alcalde para cambiar el día de celebración de las sesiones del jueves al lunes, por considerar que el regidor pacense "nos humilla, maltrata y ningunea", según el portavoz socialista, Ricardo Cabezas; y "en protesta por el trato vejatorio del alcalde y del equipo de gobierno, con insultos, descalificaciones personales y falta de talante democrático, que va todo ello en perjuicio de la ciudadanía", manifestó Erika Cadenas, edil de Unidas Podemos.

La salida del pleno de los ediles de la oposición se produjo cuando el alcalde les acusó, en el transcurso de un debate ajeno a la convocatoria, de "justificar o pactar con quienes asesinaban a concejales populares en el País Vasco". La intervención de Fragoso se produjo cuando Cabezas y Cadenas criticaron al equipo de gobierno por apoyarse en "un concejal de la ultraderecha fascista" y de "la forma de entender la democracia" del regidor pacense.

El primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, y el alcalde reprocharon a Cadenas su defensa del comunismo, después de que el edil Alejandro Veléz le reprochara el uso de" símbolos "totalitarios como la hoz el martillo", en respuesta a la intervención de Cadenas llamándole "ultraderechista y fascista".

Esta dijo no tener esa ideología pero que respeta a sus compañeros de coalición que sí la tienen.

Tras un cruce de acusaciones en un no debate ideológico, en un pleno que enseguida tomó un tono bronco, Cabezas explicó que "siempre hemos apoyado cualquier cambio por causas justificadas, de celebraciones o de salud"; pero que no apoyan éste "porque no es por un cambio de agenda del alcalde, sino del senador popular Fragoso", "por su interés personal".

Fragoso le reprochó que "nunca ha habido una negativa a un cambio por compatibilizar dos instituciones", y que ha tenido que convocar el pleno por la negativa reiterada del grupo socialista a acordar el cambio "con normalidad", y "por ello hemos utilizado la democracias, para que se pueda votar". Y explicó que el PSOE se negó a realizar un cambio puntual del pleno de este mes, debido a que él debía asistir a la Comisión general de Entidades Locales, en el Senado, para debatir sobre el reparto de fondos por el covid.

Finalmente, tras la salida del pleno de los concejales de la oposición, se pasó a votar el único punto del orden del día, que con su ausencia, fue aprobado por unanimidad.

Este diario ha pedido una valoración del pleno al equipo de gobierno, sin que hasta el momento haya habido respuesta.