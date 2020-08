La oposición cree «insuficientes» los presupuestos municipales

El presupuesto municipal para el 2020 que ha elaborado en equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz es «insuficiente» y no da respuesta a las nuevas y urgentes necesidades que plantea la ciudad en la actual situación económica y de crisis social. En esta valoración coinciden los dos grupos de la oposición en la corporación: PSOE y Unidas Podemos, y así lo pusieron de manifiesto ayer en la Comisión de Hacienda, previa a la aprobación de las cuentas por el pleno de la corporación, que tendrá lugar el próximo viernes. Ninguno de los dos grupos adelantó a este diario el sentido de su voto, pero el concejal de Hacienda, el popular Eladio Buzo, confíó en que al menos se abstengan, según manifestó a este diario. Para sacarlos adelante no necesita el apoyo de la oposición. Buzo defendió que estos presupuestos, que superan los 112 millones de euros, se han confeccionado «pensando en la gente».

No es lo que opina el concejal socialista Martín Serván quien, tras la comisión, valoró que se trata de unos presupuestos «absolutamente insuficientes para el momento que vivimos» porque, a su parecer, el ayuntamiento pacense «tiene músculo financiero» para hacer frente a unas cuentas más ambiciosas. Serván no espera que la propuesta que su grupo puso sobre la mesa -y que desmenuzará mañana en rueda de prensa- se tenga en cuenta, aunque insistió en que es «viable», porque la normativa la permite.

El PSOE avisó de que «a partir de octubre va a haber una necesidad enorme, mucho problema social y el ayuntamiento no puede esquivar la responsabilidad que tiene ante la ciudadanía». Los socialistas creen que el presupuesto se puede ampliar «considerablemente» y complementarse a su vez con un plan a través de un crédito extraordinario, con un importe de entre 7 y 8 millones de euros. En total, serían de 25 a 30 millones de euros más de lo presupuestado por el gobierno municipal. «Estos presupuestos son inapropiados, no son los que Badajoz necesita y el ayuntamiento tiene recorrido para poder plantear un plan de recuperación de la ciudad importante», recalcó el concejal.

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, sí entró en más detalle sobre el contenido de su propuestas en las declaraciones a este diario. Insistió en que son unos presupuestos insuficientes porque, al igual que opinó el PSOE, «no sirven para afrontar los problemas de la gente, derivados de esta crisis sanitaria que ya es social, de empleo y económica, sumado a los problemas estructurales que sufre Badajoz», sobre todo si este año no hay regla de gasto tras el acuerdo con el Gobierno central. Su grupo propone que los presupuestos deberían alcanzar al menos los 125 millones de euros.

En el apartado social, Unidas Podemos considera que el personal en Servicios Sociales es insuficiente y que el presupuesto del IMSS, aunque ha crecido, sigue siendo «raquítico» y habría al menos que duplicarlo (de 4,5 millones a 9). Este grupo criticó que el proyecto presentado no contemple ningún plan de empleo municipal extraordinario, como tampoco concreta las ayudas para autónomos y pymes, cuyo retraso lamentó, al tiempo que adujo que 3 millones es una cantidad escasa. Unidas Podemos propone 6 millones de ayudas directas además de para contratación.

Se quejó esta portavoz de que el equipo de gobierno «miente» cuando ofrece la «mano tendida» a la oposición, pues sigue negándose a la creación de una comisión para la reconstrucción económica y social que su grupo propone. «No escuchan a nadie», se lamentó, y de hecho aseguró que en la comisión de ayer Buzo recalcó que la aprobación de propuestas «es una cuestión de mayorías», con lo cual «nos pasan el rodillo» que suman PP, Cs y Vox. Por otra parte, este grupo defendió recortar gastos de la liberación de concejales y de cargos de confianza.

Además, Cadenas echó en cara que sean unos presupuestos «tardíos, como siempre» y que «denotan falta de planificación», un problema «endémico» «que arrastra el PP y al que ahora ya se suman Cs y Vox». La prueba es que se está trabajando en agosto del 2020 con los presupuestos prorrogados del 2018, «que ya eran un copia y pega del 2017».

Al concejal de Hacienda no pareció sorprenderle la postura adoptada por los grupos de la oposición, «que no aporta nada práctico». En concreto, al PSOE reprochó que sus críticas no son prácticas, sino solo «hablar por hablar». Recalcó que el ayuntamiento está demostrando su «fuerza económica y financiera» para afrontar una situación inesperada. Así, citó que se destinan 1,8 millones a ayudas sociales, 3 para autónomos. se han gastado más de 300.000 euros en compras y, otros 400.000 para contrataciones. En total, 6,5 millones en ayudas y gastos por los efectos del covid, así como se ha pospuesto el cobro de 45 millones de euros en impuestos y tasas hasta final de año.

A Buzo le molesta que la oposición «ponga todo en duda» y les critica que cometen errores al calcular ingresos, así como que no se hayan puesto en contacto con él para hacerle propuestas concretas sobre los destinatarios de las ayudas. A este respecto, de la convocatoria de 3 millones, aseguró que aún no están terminadas las bases. En cuanto al retraso de la aprobación, sostuvo que aunque ya es agosto, ha habido una pandemia «de por medio» y se han reformulado los presupuestos.