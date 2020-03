La ordenanza que regula los huertos urbanos no recibe alegaciones

A pesar de que no contó con el apoyo de la oposición cuando pasó por pleno en diciembre y de que la plataforma que los promueve mostró su disconformidad con la fórmula para adjudicarlos, la ordenanza que regulará el uso de los huertos urbanos en Badajoz no ha recibido alegaciones durante su exposición pública, por lo que ya es definitiva y entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según explicaron fuentes municipales.

El concejal de Medioambiente, Jesús Coslado, mostró su «satisfacción» por la ausencia de alegaciones, lo que interpretó como que «se está de acuerdo con ella», pese a las reticencias iniciales.

Ya hay ordenanza que regula su uso, pero aún no hay huertos. El proyecto, con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi), contempla habilitar los primero 50 espacios de este tipo en una parcela de 3.800 metros cuadrados en Suerte de Saavedra, situada entre el colegio Manuel Pacheco y la parroquia San Pedro de Alcántara. En este barrio ya funciona un huerto urbano que gestiona la asociación de vecinos desde hace tiempo. En estos momentos, según explicó Coslado, están a la espera de que el Ministerio de Economía valide esta actuación, paso imprescindible para que se puedan sacar las obras a licitación (el proyecto lo elaborará la propia concejalía).

La ordenanza de los huertos urbanos recoge que la autorización para el uso de estos huertos será por un periodo de tres años y tras dos permisos consecutivos, no se podrá optar a uno nuevo hasta dos años después. Los solicitantes pueden ser particulares, asociaciones de vecinos y centros educativos de la ciudad. Si se cumplen los requisitos que establece la ordenanza, sus solicitudes serán estimadas y entrarán en el sorteo público a través del que se concederán las autorizaciones. Con este punto es con el que no estaba conforme la plataforma, que considera que si no se da prioridad a los solicitantes de los barrios donde se habiliten los huertos, se generarán «conflictos).