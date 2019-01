Los pacenses comienzan el 2019 con las tarifas del bus y el taxi congeladas

Los pacenses inician el 2019 con las tarifas de algunos de los servicios públicos municipales congeladas, como el Servicio de Transporte Urbano, que mantiene los mismos precios, y las de la Asociación de Profesionales del Taxi (Radiotaxi), según confirmaron sus responsables a este diario.

«El taxi en Badajoz mantiene los mismos precios desde al año 2013, llevamos así hace ya cinco años», manifestó Luis Giraldo, presidente de Radiotaxi, con lo que los servicios se mantienen con las tarifas de 1,80 euros por la bajada de bandera, de 3,40 euros el servicio mínimo, 0,95 por kilómetro recorrido, así como una tarifa mínima nocturna de 5,20, siendo la carrera de la ciudad al aeropuerto y viceversa de unos 20 euros de media, «según donde se coja y dónde te deje»; apostilló Giraldo.

«No aumentamos las tarifas desde el año 2013, a pesar de que solicitamos una subida el pasado mes de marzo del 2018 para hacerla efectiva en julio, pero el ayuntamiento no lo aceptó. Y en septiembre volvimos a intentarlo y a presentar una propuesta para subir algo en enero, y tampoco se nos aceptó», afirmó el presidente de los taxistas.

En su opinión, «lo tienen parado, no sé si porque vienen elecciones, pero no quieren subir el taxi; no sabemos si lo aceptarán cuando pasen, pero el sector urge subir al menos el IPC. De momento las noticias que tenemos es que no subirá».

Otra explicación que se planteó Luis Giraldo es que «la OCU sacó un estudio con una comparativa de los precios del taxi en varias ciudades y el resultado decía que Badajoz era la número 20 más cara de toda España. Y no era así, porque la muestra no reflejaba la realidad y hablamos con ellos, por que no es cierto».

En la actualidad, el sector cuenta con 143 licencias y 163 conductores en la ciudad, con unos 20 asalariados. Y según Giraldo, ni las plataformas Uber y Cabify constituyen una competencia «porque no están en ciudades pequeñas; no les interesa Badajoz porque se hacen carreras de 4, 5 , 6 euros, y ellos buscan zonas urbana con mucho movimiento y largas distancias», explicó.

La asociación ha solicitado una reunión con el alcalde, «pero nos recibió la concejala, que no nos dio solución; el alcalde no nos ha respondido aún».

AUTOBÚS / También el autobús urbano mantiene sus tarifas en el inicio del 2019 en Badajoz, explicó Julián Pocostales, gerente de la empresa concesionaria del servicio, Tubasa, quien destacó que «este año hemos ofrecido y hecho un servicio muy especial, llevar a los residentes del Asilo de Ancianos a ver la iluminación navideña por la ciudad», dijo.

La empresa Tubasa «no aumenta los precios en 2019; la última subida que se aprobó fue en junio del 2014 y desde entonces no ha habido ninguna propuesta de estudio sobre ello porque el ayuntamiento quiere que se mantengan las tarifas actuales.

AGUA / Por otro lado, un servicio que baja sus tarifas es el de Aguas, para las familias numerosas; el segundo tramo se mantiene sin incremento respecto del primero, como recogió el DOE el pasado 10 de diciembre y publicó este diario.

Así, la cuota fija es de 5,3120 euros y la cuota variable por agua potable de 0,6605 para los dos primeros tramos, 0.96 el tercero y 1,09 el cuarto; y la de residuales 0,28 los dos primeros, 0,37 el tercero y 0,4 el cuarto, más el canon de infraestructura, de 0,22, más IVA. En cuanto al resto de tarifas, se mantienen sin variación.