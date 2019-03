Los padres logran que se cree una quinta línea en el IES San Fernando

El instituto de San Fernando contará con una línea más de primero de la ESO el próximo curso. La Delegación Provincial de Educación atiende así la reivindicación de los padres de los 37 alumnos que se quedaron sin plaza en este centro, que tendrían que haber sido reubicados en los institutos San José y Castelar, a lo que se oponían por encontrarse muy alejados ambos del entorno en el que residen.

Como ya informó este diario el jueves, tras mantener una reunión con los afectados, la delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, se comprometió a estudiar la posibilidad de habilitar un aula más en el San Fernando, pese a que inicialmente se había descartado. La decisión se supeditó a que esa nueva línea tuviese cabida en el proyecto para el reagrupamiento del alumnado de este instituto, ahora separado en dos edificios. Despues de un encuentro con el equipo directivo del centro y constatar que era viable, se comunicó a las familias que su demanda sería atendida.

«Estamos muy contentos y nos hemos quitado un peso de encima», aseguró ayer Mónica Villalobos, portavoz de los padres, quien agradeció que la Delegación Provincial de Educación hubiera dado solución a su problema con tanta celeridad.

Para habilitar esta quinta línea no será necesario que se hagan obras en el edificio que ahora acoge a los alumnos de primero y de segundo de la ESO -una vez se acometan el proyecto en el inmueble principal, todo el alumnado se unificará en este último-- y tampoco se tendrá que dotar de más profesores al centro, según explicó Piedad Álvarez, pues la dirección del instituto, que respalda la petición de los padres, ya tenía previsto como asumirlos.

La delegada provincial explicó que la decisión se tomó tras escuchar los argumentos de los padres y entender que, como defienden, ir a los institutos San José y Castelar obligaría a los estudiantes a desplazarse varios kilómetros desde sus casas durante los seis próximos años. También se ha tenido en cuenta la inquietud del propio instituto San Fernando por la «fuga» de alumnos en Bachillerato, lo que la nueva línea puede contribuir a frenar.

Asimismo, como solo se han habilitado dos unidades más para el próximo curso en el Bioclimático y el Bárbara de Braganza, la del San Fernando sería la tercera, una cifra similar a la del pasado año.

Aunque son 37 los alumnos que se habían quedado excluidos en el San Fernando y la ratio por aula es de 30 estudiantes, la previsión es que finalmente todos puedan matricularse, una vez que se lleve a cabo el procedimiento general de escolarización, que se abrirá del 3 al 26 de abril, cuando las familias podrán volver a solicitar plazas para sus hijos conociendo ya las nuevas unidades que se ofertan.

Con la nueva línea del San Fernando, estos alumnos ya no irán al instituto San José, que solo ha recibido 80 solicitudes para 8 plazas. Al respecto, la delegada provincial de Educación aseguró que esto no supondrá ningún cambio para este centro con respecto al curso 2019-2020, aunque sí reconoció que la situación obligará a revisar la zonificación en Badajoz y tomar decisiones en el futuro. No obstante, a la vista de que en mayo hay convocadas elecciones autonómicas, Álvarez apuntó que no es el momento de adoptar ninguna medida para no condicionar a quienes tengan la responsabilidad en materia educativa en la región.