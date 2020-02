Un paquete turístico a medida de madrileños

Esta noche llegan al hotel AC a la hora de la cena los grupos de visitantes que han adquirido los primeros paquetes turísticos del Carnaval de Badajoz, una iniciativa surgida de la colaboración de las concejalías de Turismo y de Ferias y Fiestas del ayuntamiento pacense, que se materializó en la reunión de la Mesa de Turismo, en la que están los empresarios del sector y que ha comercializado Viajes Traventure. El paquete se enfocó solo a grupos y se ofertaron 150 plazas, de las que se han vendido 100, todas a visitantes procedentes de Madrid.

Lo interesante de esta oferta es que llegarán a Badajoz sabiendo qué van a hacer, sin sentirse perdidos en la ciudad. Tendrán un guía acompañante todo el fin de semana que los recibirá en el hotel, el ayuntamiento les regalará una bolsa con información, el programa, un pin del carnaval y tendrán un horario de actividades para los dos días. Todos se alojan en el hotel AC y el paquete incluye las dos noches en régimen de media pensión con dos cenas y desayuno, la visita guiada a Badajoz con la entrada al Museo del Carnaval, una de las cenas con la actuación de una murga en el hotel y la reserva de asientos en el desfile de comparsas del domingo. Tras la visita del sábado por la mañana tendrán el día libre para que recorran las calles de la ciudad y conozcan el carnaval. Ya llegan advertidos de que se traigan disfraces, según explica Juan José Sánchez, de Traventure.

dos precios / Hay programas de dos noches en dos modalidades y con distinto precio: de viernes a domingo (100 plazas) y de domingo a martes (50), por 180 por persona y 150 euros, respectivamente. La primera ha sido la más solicitada. Se han vendido 80. Es lógico, porque los visitantes prefieren estar en Badajoz el fin de semana, dado que el martes no es festivo en muchos sitios.

Si no se han vendido todos los paquetes no es por falta de demanda, sino porque los hoteles ya tenían reservadas sus plazas para sus clientes. Juan José Sánchez apunta que la iniciativa está enfocada a la edición del 2021 del Carnaval. «Este año se ha vendido lo que se ha podido porque los otros hoteles tienen posicionadas sus ventas y no había más camas». De viernes a domingo están todos los hoteles llenos en Badajoz y solo quedaban disponibles plazas de domingo a martes. Para el próximo año, entiende que el ayuntamiento tendrá que realizar promoción a través de los canales de venta de mayoristas y turoperadores de agencias nacionales.