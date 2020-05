Parking gratis para atraer clientes

Puede que no se percatasen de los carteles que lo anuncian en las instalaciones, pero los conductores que ayer accedieron a los aparcamientos subterráneos de Menacho y de San Atón en Badajoz, se vieron gratamente sorprendidos al abonar su estancia y comprobar que les cobraban una hora menos. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la empresa concesionaria de ambos estacionamientos (Empark) con el ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes de la calle Menacho y el Casco Antiguo.

El objetivo es facilitar el acceso al centro de la ciudad, tanto para realizar trámites como para hacer compras. Porque a pesar de que el 90% de las tiendas del centro comercial abierto de Menacho y prácticamente todas las del Casco Antiguo han abierto sus puertas en la primera fase de la desescalada, las ventas son testimoniales, una apreciación en la que coinciden el presidente de Menacho, Félix Retamar, y el de la Aecab (Empresarios del Casco Antiguo), Emilio Vahí. La oferta comercial de Menacho avanzó ayer un paso más con la apertura de Zara, que se ha atenido a los 400 metros cuadrados de superficie estipulada y está previsto que mañana lo haga Modelisa. Según Retamar, solo están cerradas algunas franquicias que han llegado a un acuerdo con los propietarios de los locales, que no les cobran alquiler y no les compensa reanudar su actividad.

El presidente de esta asociación sabe que para animar las ventas en Menacho necesitan que abra la frontera con Portugal y permitir el tránsito entre provincias, dado que el comercio de esta calle y su entorno depende en un 30% de las ventas a sus clientes portugueses y entre un 14 y un 15% a los procedentes de Cáceres capital y los pueblos del entorno.

La hora gratis de aparcamiento se desarrollará en dos fases. En las primeras dos semanas lo será para todos los vehículos, tanto si acceden con ticket como con la app Telpark. En los quince días siguientes habrá que utilizar con esta aplicación la funcionalidad Entrada Express, que permite acceder sin tickets ni cajeros pues el importe se carga en la tarjeta asociada a Telpark. La gratuidad no estará vinculada a realizar compra alguna. Una vez que pase esta promoción de Empark, a partir de julio, la asociación de Menacho adquirirá un volumen de tickets para regalar horas gratis a los clientes cuando realicen alguna compra.

Paralelamente, la Aecab ha pedido al ayuntamiento que también se pueda aparcar gratuitamente una hora en el estacionamiento de Santa María, en pleno corazón del Casco Antiguo. Aún no ha habido respuesta del consistorio, que tiene que negociarlo con la concesionaria. De momento, dónde dejar el coche no es excusa para no acudir al centro de tiendas.