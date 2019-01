El parque de San Fernando se remoza después de 30 años con 230.000 euros

El parque de San Fernando, en la barriada del mismo nombre, se está remozando con una inversión de casi 230.000 euros. Las obras, adjudicadas a la empresa Imesapi, han comenzado hace unas semanas y contemplan la mejora de las zonas verdes, la sustitución del pavimento, la reforma de las fuentes y la reparación de la pista de baloncesto, entre otras actuaciones.

Este parque, con una superficie de 10.769 metros cuadrados, se construyó hace más de tres décadas y desde entonces no se había sometido a ninguna intervención integral. El proyecto, que se financia con cargo al último Plan de Impulso de la Economía Local del ayuntamiento, pretende poner a punto uno de los espacios más concurridos de la barriada de San Fernando, pues son cientos las familias que acuden a diario a este lugar. Una de ellas es la de Silvia González Durán, con dos niños de corta edad. «Esto estaba bastante mal y hacía falta que hicieran algo, porque desde que se inauguró no se ha vuelto a remodelar», comentaba ayer. Esta vecina confiaba en que también se renovasen los juegos infantiles, «porque están fatal», pero, según confirmaron fuentes municipales, esa actuación no se contempla dentro de este proyecto.

Según el pliego de condiciones técnicas, se sustituirá el pavimento y se instalará uno nuevo de hormigón coloreado. Además se van a realizar reparaciones en las fuentes, con problemas en las tuberías y cuadro eléctrico. Ya se han podado los árboles, se han sustituido palmeras en mal estado por otras nuevas y se está colocando césped. También se plantarán rosales y se instalará un nuevo sistema de riego (por goteo, aspersión o difusión dependiendo de las distintas zonas).

otras mejoras / La actuación contempla la renovación del graderío y la instalación de pavimiento deportivo sintético en la pista de baloncesto situada en la parte superior del parque, en la que se colocarán nuevas canastas reglamentarias.

José González, otro de los vecinos que acude con frecuencia a este espacio, aplaudía que el ayuntamiento se hubiera «acordado» de San Fernando, pues reconocía que el parque ha estado «muy descuidado durante mucho tiempo». También se lamentaban de lo mismo un grupo de vecinos que pasaban la mañana sentados en unos bancos, mirando a una fuente que, según se quejaban, lleva «años sin funcionar». Los árboles que hay junto a ella, de gran tamaño, han levantado el pavimento, lo que ha ocasionado «más de una caída». Estos vecinos confiaban en que las obras que se están acometiendo ahora también fueran para solucionar estos desperfectos y no solo la parte del parque que está vallada.

Los usuarios reclamaban que, una vez que este espacio se ponga a punto, se realice un mantenimiento «en condiciones» del mismos, para que no vuelva a estar «estropeado en dos días».

Aunque la obra debía haber concluido a final del pasado año al financiarse con el remanente, se ha prorrogado. El plazo de ejecución era de dos meses.