El parque de La Viña no estará reformado antes de un año

Un año. Es el plazo que se marca el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, para que el maltratado parque del Padre Eugenio, más conocido como de La Viña, pueda estar reformado. A finales del año pasado el consistorio volvió a sacar a licitación la redacción el proyecto y la dirección de obras por 14.975 euros y acaba de adjudicarla.

Gragera informó ayer, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, de la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud y dirección de obras de recuperación de los espacios verdes de uso público de este parque por 11.228 euros a la arquitecta Fernanda Cáceres Marzal. Este proyecto se ejecutará con fondos de la estrategia Dusi (Desarrollo Sostenible e Integrado), que le tiene reservada una partida de 254.900 euros.

Una vez redactado el proyecto, se tendrá que sacar a licitación. Se han previsto dos meses de plazo para la redacción, por lo que Gragera calculó no podrá estar adjudicada e iniciada la obra, aunque no sabe si terminada, hasta al menos dentro de un año, pues los plazos de ejecución estarán entre 6 y 8 meses.

El parque de La Viña ocupa 7.500 metros cuadrados y conecta las barriadas del Gurugú, El Progreso y Santa Engracia. Desde que se inauguró en el 2006, con una inversión de 600.000 euros, ha sufrido el abandono y el vandalismo a partes iguales. Según han venido denunciando los vecinos, hace más de una década que no se cuida este entorno. Ésta sería la tercera actuación municipal para arreglarlo. El equipo de gobierno anunció que lo reformaría en verano del 2018, cuando un niño sufrió graves heridas como consecuencia de una descarga eléctrica en el transformador. A finales del 2019 el ayuntamiento adjudicó la redacción del proyecto, pero la empresa elegida renunció y de nuevo ha tenido que sacarla a licitación.