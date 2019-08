Patrimonio da el visto bueno a la obra del empedrado de San Andrés

La obra de reparación del empedrado rayano de la plaza de San Andrés de Badajoz ha permanecido un tiempo en el limbo, pues en el ayuntamiento pacense no tenían muy claro si estos trabajos se podían acometer y dejó en suspenso la decisión cuando la Junta de Extremadura anunció la intención de incluirlo en el Catálogo de Bienes Inventariados para protegerlo. Finalmente, las dudas se han aclarado con Patrimonio y los trabajos de recuperación de este singular pavimento se acometerán, posiblemente a partir de septiembre, según han confirmado fuentes municipales.

La recuperación de la calçadinha de San Andrés (que data de 1888 y es uno de los ejemplos más antiguos fuera de Portugal) se incluyó en el proyecto de conversión de todo el entorno de la plaza en plataforma única, cuyos trabajos comenzaron en mayo. El ayuntamiento decidió posponer la obra de la plataforma (que forma parte del mismo lote de las calles San Blas, Arcoagüero y López Prudencio) hasta después de Semana Santa para no entorpecer las procesiones. La previsión era que se prolongaría durante seis semanas aproximadamente. Pero aún no ha concluido. Todavía no se ha terminado todo el perímetro de la acera de la plaza, que se ha ensanchado. Queda pendiente la esquina del hotel Cervantes, en la confluencia de las calles Trinidad y Doblados, además de la totalidad de la superficie que ocupa la calzada.

Pero el consistorio había anunciado en febrero que paralelamente sí se iba a trabajar en la reposición y reparación del empedrado portugués del centro de la plaza y así lo contemplaba el contratista, pues esta intervención está entre los puntos de la licitación. Estos trabajos no han empezado aún por las dudas surgidas. Las mismas fuentes han explicado que se está preparando el informe sobre los metros cuadrados del empedrado en mal estado, «que a día de hoy no son muchos y su estado no es alarmante». El informe se pasará a la Inmobiliaria Municipal para coordinarse con Patrimonio y dé al visto bueno al considerar que no tiene que haber ningún problema porque no afecta a la totalidad de la plaza, sino que serán intervenciones puntuales.

En declaraciones a este diario, la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo ha dejado claro que las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Badajoz para la recuperación del empedrado «no deben suponer un menoscabo de los valores de este bien ya que se plantea una intervención de restitución de las partes dañadas y de eliminación de las causas de su deterioro». Fue en febrero cuando este diario publicó la decisión de la Junta de incluir el empedrado de San Andrés como Bien Inventariado, en respuesta a la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, que 5 años atrás presentó la documentación necesaria para que se reconociese como Bien de Interés Cultural (BIC). A pesar del tiempo transcurrido, aunque la voluntad de la administración regional de protegerlo persiste, según ha confirmado, aún no se ha materializado.