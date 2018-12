Aparte del Cuento de Navidad de Dickens y de la fértil producción cinematográfica norteamericana, el cine español nos ha regalado momentos que, de refilón o a saco, nos muestran nuestra propia Navidad. Más allá de las historias donde el fin de año es el protagonista con La primera noche de mi vida (1998), No controles (2010), la disparatada grabación del especial de Nochevieja en Mi gran noche (2015) o el surrealista robo del banco en Atraco a las 3 y media (3003), las calles iluminadas apareciendo con la suficiente presencia como en Carne trémula (1997) o, incluso, el Gordo de la Lotería, como en Villaviciosa de al lado (2016), encontramos anécdotas como El ángel (1969), donde Raphael canta El Tamborilero o Búsqueme esa chica (1964) donde Marisol canta Los Campanilleros, el cine erótico navideño de Amantes (1991), el discurso más rotundo contra la Navidad (que lo da Jorge Sanz), el presentador de las campanadas que muere atragantado con las uvas en riguroso directo y la fiesta más explosiva con los padres en el dormitorio de al lado en Los peores años de nuestra vida (1994) y, por supuesto, la satánica y brutal El día de la bestia (1995). Luego están los que vuelven a casa por Navidad, como los estudiantes en Los chicos del Preu (1967), o los emigrantes, como en Vente a Alemania, Pepe (1971), con una carga emocional propia del que está lejos, o Préstame 15 días (1971), otro que, al volver, y para no darle el disgusto a su madre en el pueblo por Navidad, contrata a una chica para que haga de su mujer. Paco Martínez Soria ha protagonizado momentos navideños en sus películas: Estoy hecho un chaval (1976), donde trabaja de Rey Mago, su experiencia religiosa en una batalla de barrio ideológico sindical en ¡Se armó el Belén! (1970) y las dificultades para criar a la descendencia con final feliz en Nochebuena en ¿Qué hacemos con los hijos? (1967). Otro que le gusta la Navidad en sus películas es José Luis Garci, donde aparece en Asignatura pendiente (1977), El crack 1 y 2 (1981 y 1983), You’re the one (2000) o Tío vivo c.1950 (2004). Antes de la caótica Noche de Reyes (2001), dejamos para el final la más auténtica (Felices Pascuas, 1954), la más emotiva (Un millón en la basura, 1967), la más recordada (La gran familia, 1962) y la más ácida (Plácido, 1961). Aunque la mejor, la de todos, con nuestros recuerdos y lo que queda por vivir. Pues eso: Feliz PeliXmas.