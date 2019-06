Perera lamenta no celebrar sus 15 años de alternativa en San Juan

Le hubiera gustado celebrar sus 15 años de alternativa toreando en ‘casa’ y ante sus paisanos, pero no podrá ser. El diestro pacense Miguel Ángel Perera volverá a quedarse este año fuera del cartel de la Feria Taurina de San Juan de Badajoz y no podrá conmemorar este aniversario en la plaza en la que hace tres lustros debutó como matador. «Las circunstancias no se han prestado a ello y es algo que me duele, no solo por mí, sino porque la feria de Badajoz no tenga el relumbrón que merece», lamentó el torero, quien recalcó que no quería personalizar su decepción solo en su ausencia del cartel, sino en la de otros muchos toreros que tampoco estarán presentes en el coso de Pardaleras para «dar el auge que la feria debería tener», dijo en declaraciones a este diario.

«Pienso más como extremeño que como torero. Evidentemente, mentiría si dijera que no me duele no poder celebrar los 15 años de alternativa estando en el ruedo, que sería la mejor manera de conmemorarlos, pero como paisano siento que este año la feria, por desgracia, se verá más afectada aún que el año pasado y eso no es bueno ni para nuestra ciudad ni para nuestra fiesta», aseguró Perera, quien no quiso ahondar en los motivos por los que no estará anunciado en San Juan.

Aunque con la ‘espina’ clavada de no hacer el paseillo en la plaza pacense, el diestro se mostró «tremendamente agradecido» por el homenaje que ayer recibió en Ecuextre, la Feria del Toro y del Caballo, con motivo de estos 15 años de alternativa. La concejala de Ifeba, Blanca Subirán, fue la encargada de entregarle una réplica en miniatura de Puerta de Palmas como recuerdo de este día, en el que repasó su carrera junto al periodista taurino Juan Ramón Romero.

DUDAS / El torero afirmó que se siente «profeta» en su tierra, en la que ha cuajado su carrera como novillero y torero en todas las plazas de Extremadura. Reconoció que no ha sido fácil y que por el camino ha tenido que sortear muchos obstáculos, pero contó que solo una vez llegó a plantearse «tomarme un descanso». Fue en la temporada 2014. «Estaba delante del toro y sentía un vacío muy grande. Tenía una sensación que no había tenido antes y que afortunadamente no he vuelto a tener», explicó. Logró superar el bache y apenas un mes después cortó cinco orejas en Madrid en diez días. «Siempre he mirado hacia adelante, me dediqué a entrenar y a torear, recuperé la confianza y ahí se acabaron los males y las dudas», explicó.

El diestro que, según Romero, siempre «ha ido por libre», reconoció que ha tenido que enfrentarse a presiones a lo largo de su carrera, pero que siempre se ha mantenido firme en sus compromisos, aunque ello le hiciera perder dinero. Eso, según dijo, no es tan importante para él como tener el «respeto» de sus compañeros y de los aficionados, como ocurrió cuando en el 2015 tuvo un grave percance en Salamanca. «El mundo del toro se volcó conmigo y eso no se compra con dinero», afirmó. No obstante, confesó que echando a la vista atrás y viendo como se comportaron algunas personas no volvería a embarcarse en experiencias como la del G-10, el grupo de toreros que se unió para luchar por sus derechos de imagen. «Sabiendo con los bueyes que aro no lo haría, pero adquirí ese compromiso y lo cumplí».

Perera también rememoró su tarde junto a José Tomás en la plaza de toros de Algeciras el año pasado, en la que, aunque el diestro de Galapagar era el más esperado, él resultó triunfador. «Hasta mi familia iba a ver torear a José Tomás», bromeó, al tiempo que valoró que lo eligiera a él para compartir paseillo.

Sobre Ecuextre, que continúa hoy en Ifeba, Perera se congratuló de que Badajoz siga apostando por una feria que no se ha podido mantener en otras ciudades y de que haya alcanzado su undécima edición «con una calidad espectacular».