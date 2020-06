La piscina de verano de La Granadilla en Badajoz abre el lunes 29 con el césped parcelado

Ya hay fecha para la apertura de la piscina de verano de La Granadilla en Badajoz, según ha informado el concejal de Deportes, Juancho Pérez. Será el próximo lunes, 29 de junio, y lo hará sin limitaciones de aforo, pero sí intentando preservar las distancias de seguridad entre los usuarios, para lo cual se está parcelando el área de césped, con espacios de 9 metros cuadrados (3 por 3) para grupos de tres personas y otros mayores de 5 por 5 metros cuadrados para ocho integrantes. Las cuadrículas se han pintado para que sea más fácil controlar la distancia interpersonal.

En cuanto a la piscina de verano de San Roque, el concejal ha explicado que aún no tiene fecha de apertura porque en estos momentos se están terminando unas reformas de las instalaciones. «En cuando podamos, la abrimos también». Se trata de obras de mantenimiento que no se han podido acometer antes por el estado de alarma. El horario de ambas piscinas es de 11.00 de la mañana a 21.00 horas.

El Ayuntamiento de Badajoz anunció hace semanas que este verano la piscina pública de La Granadilla funcionaría, a pesar de que muchos otros municipios han optado por mantener cerradas sus instalaciones por la dificultad de adaptarlas a las nuevas normas sanitarias de prevención para evitar contagios. De todas formas, las exigencias se han flexibilizado. El cambio más importante es que se podrá hacer uso de todo el aforo, sin restricciones. En el caso de La Granadilla es de 800 usuarios (400 bañistas). En la piscina de San Roque el límite es de 200 usuarios y 100 bañistas. Juancho Pérez entiende que haya ayuntamientos que no hayan podido abrir sus piscinas, porque además los procesos de contratación del personal se tienen que preparar con muchísima antelación. Inicialmente, no habrá preferencias en las de Badajoz en cuanto al origen de los usuarios. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, anunció cuando el aforo se calculó más restringido, que se reservaría con cita previa y se daría prioridad a los vecinos empadronados en Badajoz y en los municipios portugueses de la Eurociudad, Elvas y Campomayor. Pero si la afluencia es la habitual de veranos anteriores, no habrá exceso de demanda y no será necesaria ninguna restricción. El responsable de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Alberto Martínez, apunta que normalmente no se cubre el aforo, salvo en jornadas puntuales. El año pasado solo se llenó cuatro días.

Como no habrá limitación de aforo, no se necesitará reserva previa, como sí ocurre con otras instalaciones de la FMD. El uso será el mismo que otros veranos, salvo que no se podrán utilizar las duchas interiores, de los vestuarios, pero sí las que están fuera. Tampoco funcionarán las fuentes. Sí se abrirán los aseos y se dispondrá de personal para limpiarlos a menudo. La FMD ha tenido que contratar más personal de limpieza y desinfección para abrir las instalaciones con las mayores garantías. La cafetería funcionará en su horario habitual.

Los precios de las dos piscinas se mantienen como en la temporada anterior: de lunes a viernes los adultos pagan 3,5 euros y los menores de 17 años y pensionistas, 1,70 euros. Los sábados, domingos y festivos, se incrementan a 4 y 2 euros, respectivamente. Existen monos de 10, 20 y 40 baños y los titulares del carnet joven pagan un 20% menos.