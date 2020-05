Las pistas de La Granadilla y el Vivero en Badajoz abren con cita previa el día anterior

Nada de entrar libremente a las instalaciones deportivas municipales en Badajoz, aunque estén al aire libre. Los usuarios no solo deberán concertar una cita previa, sino que tendrán que hacerlo justo el día antes del previsto para utilizarlas y a la entrada se comprobará si están en el listado de usuarios, según ha explicado el concejal de Deportes, Juancho Pérez. Si no existe reserva, no se puede acceder a las instalaciones, por protocolo sanitario.

En esta fase 1 de desconfinamiento, solo se puede acceder para practicar deporte en el complejo de La Granadilla a la pista de atletismo, el circuito que la rodea, las pistas de tenis, de pádel y de tiro con arco. El resto de instalaciones, por ser cubiertas, permanecen cerradas. De las ocho pistas disponibles en la pista de atletismo se pueden utilizar cuatro calles (las pares) y en las de tenis y de pádel, la mitad de la capacidad. No se podrán jugar partidos de dobles. Para tiro con arco existen tres calles disponibles. El uso está limitado a hora y media (se han establecido cuatro tramos horarios, desde las 9.30 a las 22.00 horas, con media hora para desinfectar). Se han habilitado además circuitos de acceso y salida para evitar cruces y aglomeraciones. En el Vivero están disponibles cuatro pistas de pádel y tres de tenis. También está en uso el circuito de BMX. La tarifa se ha adecuado a la hora y media y el concejal solicita responsabilidad para que la incorporación pueda ser todo lo responsable que se pueda.

Las reservas se realizan a través de la web del ayuntamiento, obligatoriamente el día anterior, en horario de mañana, de 8.00 a 12.00 para que los usuarios puedan inscribirse. Antes podía hacerse el mismo día pero existe un problema de comunicación de datos, según ha concretado el concejal.

Por otro lado, Juancho Pérez ha hecho balance de los visitas a los vídeos colgados en la web municipal durante la etapa de confinamiento por el personal de la Fundación Municipal de Deportes y que han rozado las 85.000. El concejal destaca la "ilusión" con la que estas iniciativas se han desarrollado y el "rotundo éxito" entre los usuarios.