El pleno apoya reubicar el centro de salud los Pinos en el Provincial

No pudo ser por unanimidad, pero casi. El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer, con los voto del PP, Podemos, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, la moción del grupo popular para instar la Junta de Extremadura y a la diputación a reubicar el centro de salud los Pinos en el Hospital Provincial, en el ala donde estuvo.

Esta opción ya ha sido descartada por la diputación. Su presidente, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a este diario, argumentó el elevado coste de la obra para adaptar esta parte del inmueble, que está en ruinas. El grupo que se desmarcó fue el PSOE, que insistió en construir un nuevo centro de salud en El Campillo, pues la zona centro es la única de la ciudad que carece de nuevas instalaciones, y además, contribuiría a regenerar este entorno degradado.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, insistió en que estaría a «150 metros» de los Pinos. Esta postura sirvió al PP para criticarle que defienda los intereses de la diputación (Cabezas es diputado de Cultura), antes de los de ciudadanos del Casco Antiguo y Pardaleras, los usuarios afectados. El concejal popular Celestino Rodolfo explicó que el gerente del área de salud manifestó el 15 de enero que había solicitado al ayuntamiento terrenos para la construcción de un centro nuevo, pero el escrito llegó al ayuntamiento el 28, con fecha de salida el 22, en el que la Consejería de Sanidad pide una parcela de 2.000 metros cuadrados de superficie, con acceso desde vías principales para los vehículos de urgencia y topografía suave por motivos de accesibilidad. Según Rodolfo, la parcela dotacional en el Campillo no tiene uso sanitario sino cultural -»se puede cambiar», argumentó Cabezas-, además la diferencia de cota es de más de 5 metros, el acceso es complicado pues se genera «un fondo de saco» y tardaría varios años en estar disponible, pues aún quedan viviendas pendientes de ser adquiridas, algunas de ellas ocupadas. Apuntó que además de por su situación equidistante, en el Hospital Provincial ya funcionó el centro de salud y si se trasladó fue por el «engaño» del Gobierno central, cuando el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un Parador Nacional que nunca fructificó. El concejal popular también señaló que de los 18.000 metros cuadrados del inmueble, más de la mitad no tienen uso específico y que en estos barrios no hay otros espacios dotacionales.

La moción del PP que se aprobó no fue la única sobre este asunto. El PSOE presentó la suya sobre El Campillo, que se rechazó, y Borruel otra para habilitar un consultorio médico en la Escuela de Salud Pública, que el proponente retiró. Borruel pidió que el alcalde solicite al SES los informes técnicos sobre la situación de Los Pinos y el de riesgos laborales. Por su parte, el portavoz de Podemos, Remigio Cordero, reclamó al PSOE que demuestre que la obra en el Hospital Provincial es más costosa que construir un centro nuevo.

Por otro lado, el pleno también aprobó, con el voto en contra del PSOE, otra moción del PP en apoyo a las inversiones en Badajoz no incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019, referidas al desdoblamiento de la carretera de Sevilla, el Palacio de Justicia, la alcazaba, la urbanización del final de Ricardo Carapeto y la rotonda de Cerro Gordo. Cabezas aseguró que los presupuestos recogen las cuantías necesarias para atender las fases previstas de cada actuación.