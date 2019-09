El pleno insta a Vara a restablecer las rutas de autobús de la provincia

Las malas relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición no parecen reconducirse. Al contrario, el pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Badajoz volvió a evidenciar que la chispa salta en cuanto las propuestas que se discuten parten de enfrente. Solo se debatieron mociones, a excepción de un asunto de pleno de mero trámite para culminar el expediente de urbanización del centro comercial El Faro. Todas las iniciativas del PSOE y de Podemos estaban condenadas a ser rechazadas y las del equipo de gobierno aprobadas; a pesar de que el PP, Cs y Vox no sumaban mayoría por la ausencia del concejal de Ciudadanos Ignacio Gragera. Pero el alcalde hizo uso de su voto de calidad para resolver los empates.

De la oposición salió adelante la moción conjunta del PSOE con Unidas Podemos para que el ayuntamiento se adhiera a la declaración de emergencia climática. Fue posible porque en ese momento el concejal del PP Eladio Buzo se ausentó inesperadamente.

Con el voto de calidad de Fragoso se aprobó la moción de Vox para que el ayuntamiento inste a la Junta de Extremadura a que restablezca «todas» las rutas de autobús de la provincia, cuyo contrato acaba de ser ampliado pero, según defendió Alejandro Vélez, no con los mismos servicios que prestaba Leda y puso el ejemplo la línea Badajoz-Fuente de Cantos, donde se han suprimido 6 viajes diarios. El concejal socialista Pedro Miranda sostuvo que «el servicio está totalmente restablecido y mejorado», mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, a pesar de reconocer que la atención a los pueblos no puede depender de la rentabilidad de los servicios públicos, señaló que no es competencia del ayuntamiento, como sí lo es que los ocho poblados de Badajoz carezcan de autobús urbano los fines de semana y los festivos. En la moción aprobada, el ayuntamiento además reprueba al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Según el popular Jesús Coslado, con esta medida Vara «está aislando a los pueblos», tanto como defiende la lucha contra la despoblación.

Además se aprobó la moción del PP instando a la Dirección General de Tráfico a que regule «de manera urgente» el uso de vehículos de movilidad personal en tramo urbano. Según la popular María José Solana, en Badajoz hay contabilizados 400 de estos vehículos. El concejal socialista Javier Monroy reprochó al PP que no haya elaborado la ordenanza que anunció hace un año y que la corporación aprobó por unanimidad elaborar a partir de una moción del propio PP. Pero tanto Solana como la concejala de Ciudadanos Lara Montero de Espinosa, defendieron la necesidad de una normativa nacional.

El PSOE no consiguió convencer al PP ni a Cs para que se suprima el puesto de asesor del grupo de Vox, que ocupa el que fuera diputado del PP y candidato a la Junta por Vox, Juan Antonio Morales, que fue condecorado por la Fundación Franco, según recordó el portavoz socialista Ricardo Cabezas. Este asunto fue uno de los que suscitó un debate más agrio entre el concejal de Vox y el grupo socialista, al que el alcalde acusó de haberlo provocado. El mal ambiente culminó con la decisión del PSOE de marcharse del pleno cuando se iba a dar lectura a la declaración institucional para felicitar a la Policía Nacional y Local por sus últimas actuaciones, pues el PSOE no estaba dispuesto a compartirla con Vox, cuando además había partido de una moción de su grupo que el alcalde transformó sin avisarlos.