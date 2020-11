El pleno municipal dará luz verde este lunes a la subasta del antiguo Ifeba

La operación de venta de la parcela del antiguo Ifeba está en marcha. El próximo lunes el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobará el expediente de la subasta, que incluye el pliego de condiciones, e inmediatamente se colgará en el perfil del contratante, para que los interesados presenten sus propuestas. Tendrán 30 días de plazo para hacerlo. El precio de salida es de 3.339.349,16 euros (más IVA) y el único criterio que se aplicará para elegir al comprador será el del precio al alza sobre el tipo de licitación, de manera que se adjudicará al mejor postor.

En realidad la parcela sobre la que se asienta la antigua institución ferial, en la avenida Federico Mayor Zaragoza, está valorada en 5.037.350 euros, cantidad de la que se le descuenta lo que cuestan la urbanización de los viales y espacios libres públicos y la demolición de la nave existente. Solo esta última obra está estimada en más de un millón de euros, según los cálculos que figuran en la documentación del expediente. Los viales están valorados en 398.769 euros y los espacios libres en 272.298 euros. La parcela ocupa una superficie bruta de 23.273 metros cuadrados, de los que 19.447 son con derecho a aprovechamiento.

En el gobierno local esta vez no creen que vaya ocurrir como en el 2009, cuando el ayuntamiento anunció la subasta de los terrenos del viejo Ifeba y del antiguo ferial (donde se instala el mercadillo de los martes). Pero la crisis de la construcción dio al traste con las expectativas. El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, ha asegurado, en declaraciones a este diario, que hay «muchos» interesados en la adquisición de los terrenos de la antigua institución ferial, más de los que esperaban, entre ellos inversores de fuera de la ciudad.

Buzo calcula que la operación pueda estar resuelta a principios de febrero «en el mejor de los casos». De la venta de este bien patrimonial (no es patrimonio público de suelo) dependen inversiones previstas en los presupuestos municipales, que se podrán llevar a cabo cuando se escriture. Entre las actuaciones ligadas estaba la instalación de cámaras de vigilancia, pero para agilizarlas se han incluido en el plan de inversiones anunciado la semana pasada.

Una vez publicada la subasta en el perfil del contratante (el concejal calcula que el próximo martes o el miércoles) y transcurridos los 30 días para la presentación de propuestas, la mesa de contratación abrirá las ofertas, para lo cual dispone de un plazo máximo de 20 días. Todo el procedimiento será telemático.

Las ofertas deben igualar o superar el tipo de licitación de referencia y las puede presentar cualquier interesado. Las propuestas de compra a la baja serán rechazadas. Para poder participar en el procedimiento, los licitadores deberán acreditar la constitución de una garantía provisional, por importe de 100.180,47 euros (el 3% del tipo de licitación). El interesado que presente la mejor oferta, que será la elegida, tendrá que constituir una garantía del 5% del precio final que haya ofertado en el plazo de 10 días y a los 5 días se le adjudicará. A partir de ese momento, dentro del plazo de dos meses desde que se notifique el acuerdo de adjudicación, el comprador deberá presentar los documentos que justifiquen el pago del 100% del contrato.

El concejal destaca que esta operación va a permitir «un cambio de imagen» de Mayor Zaragoza, una avenida «con una gran proyección» y defendió que la tasación que han realizado de la parcela los técnicos es «acorde» a su repercusión en la construcción de viviendas, pues hay que recordar que este suelo tiene uso residencial. Según recoge el expediente, las instalaciones del viejo Ifeba no cumplen ninguna función específica municipal. El ayuntamiento ya proyecta construir otra nave en el antiguo matadero para aglutinar varios servicios.