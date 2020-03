Los pliegos para licitar el proyecto del colegio Los Ángeles ya están listos

Los pliegos de condiciones para sacar a concurso la redacción del proyecto del nuevo colegio de Educación Especial Los Ángeles, en Badajoz, ya están listos, según confirmó la Junta.

No obstante, dado que las contrataciones están paralizadas por el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, se licitará cuando este se levante. «Está todo listo para continuar tramitando el proyectocuando volvamos a la normalidad», aseguró la Consejería de Educación.

La construcción de nuevo colegio, que se levantará en una parcela de la Ronda Norte cedida por el ayuntamiento de Badajoz con una inversión de6,5 millones de euros, se anunció en mayo del 2017. El pasado mes de agosto concluyó el proceso de cesión del suelo y la consejería comenzó a preparar la documentación para llevar a cabo el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico del terreno, paso previo y necesario para sacar a licitación la redacción del proyecto.

Al mismo tiempo, se empezó a elaborar el pliego de prescripciones técnicas particulares, trámites que, según argumentó Educación, no se habían podido iniciar hasta que la parcela fue puesta a disposición de la Junta.

El proyecto sigue avanzando, pero no hay fechas para el inicio de las obras y la apertura del nuevo colegio casi tres años después de que se anunciara. Y eso es lo que la asociación de padres y madres (ampa) del centro insiste en reclamar: plazos concretos y compromisos firmes.

En las actuales instalaciones del colegio Los Ángeles –en la carretera de Cáceres, a ocho kilómetros de la ciudad– se realizaron algunas reformas, pero los padres recuerdan que, a pesar de ello, este edificio, que se construyó hace más de 40 años, no reúne condiciones óptimas para los 70 alumnos y profesores. De hecho, la idea inicial de Educación era llevar a cabo una importante reforma en estas instalaciones, pero finalmente incluyó la construcción de un nuevo centro en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016- 2020.