Los poblados de Badajoz podrán tener mercadillo tras modificar la ordenanza

La celebración de mercadillos en los poblados dependientes del Ayuntamiento de Badajoz no está contemplada en la vigente ordenanza municipal que regula la venta ambulante y que solo se refiere expresamente a los mercadillos del martes y del domingo en la ciudad. Sin embargo, en las pedanías sí se han venido celebrando mercadillos con periodicidad semanal, que se suspendieron con el inicio de la pandemia y no se retomaron. Ahora, aprovechando la modificación de la ordenanza para adaptarla a la normativa autonómica, se va a contemplar esta actividad en los poblados, cuyos alcaldes pedáneos deben solicitarla al ayuntamiento matriz y la junta de gobierno autorizarla.

Recuperar los mercadillos en los poblados fue una de las peticiones que el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, defendió ayer en una comparecencia en el mercadillo, cuando denunció la difícil situación que atraviesa el sector, pues algunos ayuntamientos de la región no están autorizando la venta ambulante en sus municipios. Según Cruz, en todos los poblados de Badajoz se celebraban con periodicidad semanal, «de toda la vida», hasta que se decretó le estado de alarma y después no se han recuperado.

El concejal de Mercados, Eladio Buzo, explicó que cuando terminó el estado de alarma y se reorganizaron los dos mercadillos de Badajoz para adaptarlos a las nuevas condiciones que la crisis sanitaria exige, recibió la petición para recuperar los de Gévora, Novelda y Villafranco. Pero como no estaban contemplados en la ordenanza de venta ambulante, su criterio fue que no se debían autorizar si no cumplían los requisitos de control establecidos. La modificación de la ordenanza municipal estaba pendiente de adaptarse a la autonómica aprobada en julio del año pasado, con acuerdo entre el Gobierno regional y Acaex.

Según Buzo, el principal cambio que se va a incorporar será que la duración de las licencias pasará a 7 años, pues ahora en Badajoz son anuales. La intención del concejal es llevar la modificación al pleno municipal de este mes o al de diciembre y sacarla adelante pues no cree que vaya a encontrar dificultades en el resto de grupos políticos. La modificación incluirá que los poblados tengan mercadillos «en condiciones» para que exista un control como en los que se celebran en Badajoz, con un censo y autorizados por la Junta de Gobierno en días concretos.