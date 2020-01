Los poblados tendrán bus los fines de semana y festivos con comercio

Una antigua reivindicación de las pedanías de Badajoz, la de contar con servicio público de autobús urbano los fines de semana, va a ser atendida por el ayuntamiento matriz. Todos los poblados tendrán autobús que los enlace con Badajoz los fines de semana y festivos en los que el comercio abra, una vez que el consistorio ha comprobado con la experiencia piloto que se ha desarrollado en Navidad (en la que todos los domingos han sido de apertura comercial) que es una prestación demandada. El concejal de Transporte, Jesús Coslado, quiere que funcione «cuanto antes», después de «la cuesta de enero».

Las pasadas Navidaes, los vecinos de los ocho poblados han contado con autobús urbano todos los fines de semana, desde el 30 de noviembre hasta el 5 enero, y también el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre, que aun siendo festivos fueron de apertura comercial. En total han sido 14 los días en los que ha funcionado y lo han utilizado 3.935 viajeros entre las dos líneas. La que cubre la ruta entre Alvarado y Badajoz (que también pasa por Balboa, Villafranco y Cerro Gordo) ha tenido 1.318 usos y la de Alcazaba-Badajoz-Valdebótoa (incluye Novelda, Sagrajas y Gévora) han sumado 2.617 viajes.

Esta experiencia, que ha permitido detectar los horarios de mayor afluencia y aquellos en los que el uso ha sido prácticamente nulo, permitirá ahora al servicio municipal de Transporte tener una referencia para implantar los horarios «porque hemos visto la necesidad de los autobuses sobre todo cuando está el comercio abierto», señala el concejal del área, Jesús Coslado, que considera que el resultado ha sido «satisfactorio».

Como complemento a los horarios fijos que se establecerán los fines de semana, el servicio funcionará también esos días a la demanda en las horas valle (de poco uso). Coslado explica que ya existe una aplicación que se está desarrollando desde hace dos meses que va a permitir establecer circuitos de autobús dependiendo de la demanda que reciba. Así, si una persona prevé que va a utilizar el bus, podrá avisar a través de la aplicación, con lo cual si no estaba previsto el servicio y se detecta que existen usuarios interesados, ese autobús circulará y realizará el circuito.

Según Coslado, esta experiencia «nos ha sido muy positiva» porque ha demostrado que «efectivamente» se ha detectado que en los días festivos en los que ha abierto el comercio, en «ciertas horas» hay demanda y en otras no. La conclusión es que no es necesario el autobús urbano cuando no hay usuarios que lo vayan a utilizar. En esas horas no se pondrá autobús o se tendrá latente por si hay demanda y en los horarios en los que ya se sabe que habrá usuarios, el servicio funcionará con normalidad.

En estos momentos está en proceso de valoración cuántos usuarios como mínimo se tienen en consideración para que funcione un servicio a una determinada hora, el número de autobuses que serán necesarios, el circuito y el coste que añadiría al déficit tarifario. «Hay que valorar todos estos aspectos –señala el concejal-, pero hay que tener también en cuenta que el transporte público siempre va a ser deficitario, es un servicio que está establecido en las Bases de Régimen Local como esencial y obligatorio por parte de los municipios de más de 50.000 habitantes, con lo cual nosotros queremos seguir prestando el mejor servicio posible día a día y mientras el ayuntamiento pueda». En este sentido, Coslado considera que en estos momentos el ayuntamiento «puede» asumir el coste y por eso «vamos a hacer un esfuerzo por seguir mejorando día a día el transporte».

SERVICIO NOCTURNO / No solo se va a atender a los poblados, sino que la aplicación a la demanda se utilizará para el servicio de autobús nocturno en la ciudad. En principio funcionaría las noches de los viernes y los sábados con las rutas que sean lógicas y de mayor uso. Se establecerán unas paradas concretas para el servicio a la demanda y a través de la aplicación el usuario informará en cuál quiere subirse. El autobús no estará dando vueltas sino parado en el circuito y en cuanto aparezcan peticiones, el conductor empezará a realizar la ruta. Mientras no haya demanda, el chófer estará detenido. Coslado entiende que por la noche tratarán de utilizar microbuses, salvo que «nos desbordasen» las solicitudes. La experiencia piloto del autobús urbano a la demanda seguramente comenzará en Badajoz con el servicio de horario nocturno antes del próximo verano. Una vez que se compruebe cómo funciona en el casco urbano, valorarán la posibilidad de extenderlo a los poblados en los horarios valle.