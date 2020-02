Podemos se atrinchera para evitar el desalojo del despacho municipal

Lamentable la situación a la que se ha llegado en el Ayuntamiento de Badajoz por el cambio de despachos de los grupos municipales de Unidas Podemos y Ciudadanos. La portavoz de la formación morada, Erika Cadenas, permaneció ayer en sus dependencias junto a una decena de compañeros y de Izquierda Unida ante la posibilidad de que se produjese el desalojo del espacio que ocupa, después de que a las nueve de la mañana acudieran al ayuntamiento trabajadores de Vías y Obras y varios policías locales, que se marcharon tras comprobar que el despacho estaba cerrado y no había nadie. Los operarios volvieron horas después pero tampoco hicieron el traslado de mobiliario para el que los habían avisado.

En Podemos no están dispuestos a marcharse mientras no se resuelva el recurso que han planteado tras recibir el lunes una resolución firmada por Ignacio Gragera (de Ciudadanos, como alcalde accidental, ante la ausencia del popular Francisco Javier Fragoso), concediendo a este grupo un plazo de 24 horas para que se trasladase a una nueva estancia habilitada recientemente en la misma planta en la que están todos los grupos, la segunda del palacio municipal. Cadenas defendió ayer que si hay un recurso en marcha, no les pueden desalojar y denunció que los estuviesen «amedrentando». Podemos argumenta la nulidad de la decisión puesto que no se ha producido ningún cambio en lo que va de legislatura que motive el traslado.

El conflicto tiene su origen en que debido al incremento de grupos políticos con representación municipal en esta legislatura, se adecuó un nuevo despacho que en principio se iba a destinar a Vox, pero este grupo finalmente ha ocupado otras dos estancias más alejadas en la misma planta, que aún carecen de cartel que indique quién está dentro. Según cuenta Cadenas, en noviembre, Gragera le avisó por teléfono del traslado, con el que Podemos no estaba de acuerdo, pues utiliza el mismo espacio que el anterior grupo de esta misma formación (Podemos Recuperar Badajoz) y, con anterioridad, Izquierda Unida, que también tuvo un único concejal. Ciudadanos decidió entonces instalarse en el despacho nuevo, que es de dimensiones más reducidas que el del resto de los grupos. Prueba de ello es que colocó el cartel en la puerta (es la imagen que acompaña esta información).

EXCUSA / Pero no debió responder a sus necesidades, porque el 21 de enero Podemos recibió un escrito firmado por Fragoso dándole de plazo hasta el 31 de este mes para el traslado. Podemos recurrió y, en respuesta, recibió la comunicación del pasado lunes firmada por Gragera, en la que justifica la decisión del traslado en los niveles de representación política, según los artículos 27 y 28 el Reglamento de Funcionamiento de las Entidades Locales, pues Podemos tenía tres concejales en la anterior legislatura y ahora uno. Cadenas considera que es «una excusa absurda», ya que el tamaño de los actuales despachos no está en consonancia con los grupos que los ocupan; si así fuese, el del PSOE, que tiene 12 concejales, no es proporcional.

La portavoz criticó el modo de proceder de Gragera, «con esta prepotencia, dándonos 24 horas y avasallando, firmando como alcalde accidental para beneficiarse él mismo, con autoritarismo». En opinión de Podemos, lo que pretende Ciudadanos es «montar la sede del partido aquí», pues no tiene en Badajoz (solo en Mérida), cuando el resto de formaciones políticas sí las tienen, pero no es esa la función del despacho de un grupo municipal.

La versión oficial es que en ningún momento se han adjudicado los despachos en esta legislatura, sino que cada grupo se quedó con el que tenía, pero faltaba uno y han esperado a que estuviese terminada la obra. Así, Cs lleva desde junio sin un espacio para su grupo para no perjudicar a Podemos y ahora que ya hay uno más, se distribuyen según el dato objetivo de la representación. Niegan que Vox tenga más sitio, pues aducen que de las dos estancias que ocupan, una es como concejal de Limpieza, no del grupo municipal.