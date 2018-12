Podemos Badajoz suspende a Cordero de militancia 9 meses

La guerra que se abrió durante las primarias para la elección de la secretaría general en Podemos Badajoz no solo sigue abierta sino que se ha enconado aún más entre las dos partes en conflicto. Nueve meses de suspensión de la militancia en Podemos y dos años de inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido o en su representación. Ésta es la sanción que ha impuesto Podemos Badajoz al concejal y actual portavoz de Podemos Recuperar Badajoz en el ayuntamiento pacense, Remigio Cordero. Esta decisión le impediría presentarse a las primarias que se celebran en enero para la elección del candidato a la alcaldía y para las que ya Cordero había anunciada su candidatura, frente a la de la actual secretaria general, Erika Cadenas. Además, la número uno de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, cuenta con Cordero en su lista para las primarias en la Asamblea. Remigio Cordero mostró ayer su confianza en que el Consejo Ciudadano Autonómico e incluso el Estatal tomen cartas en el asunto y resuelvan «este atropello» en los próximos días.

Esta sanción es el resultado de los expedientes disciplinarios abiertos por infracción grave a Cordero y a otros siete militantes, tal como adelantó este diario a principios de noviembre, por el conflicto de competencias entre Podemos y el grupo municipal de Recuperar Badajoz, la marca con la que el partido concurrió a las pasadas elecciones municipales en la capital pacense. La misma sanción se ha dictaminado contra otra concejala, Amparo Hernández Ibáñez, así como para Antonio Fernández Romero de Castilla, secretario del grupo municipal, el presidente de Recuperar Badajoz, Juan Manuel Cosme Moñino y Catalina Fernández de Avilés Delgado, que es la tesorera. A los otros tres militantes (María Teresa Muñoz Gonzálvez, María Fátima Robledo González y Julia Bermejo Hernández) se les sanciona con la suspensión de la militancia en Podemos durante 6 meses y un año de inhabilitación. Los ocho forman parte de la candidatura de Cordero a la secretaría general.

La resolución, emitida por el Consejo de Coordinación Municipal de Podemos Badajoz llegó a los afectados el martes por la tarde y, según ha podido saber este diario, van a recurrirla a la Comisión de Garantías del partido en Mérida. Antes de resolverse, el Consejo Ciudadano Autonómico les envió una comunicación a las partes en conflicto pidiendo que se retirase el expediente a modo de acuerdo de mediación para resolverlo, argumentando que existe un abuso. Los ahora sancionados la acataron pero no lo hizo la otra parte y el expediente continuó adelante. Aunque los sancionados recurran, las primarias podrían verse alteradas porque la misma resolución del expediente determina que la interposición de recurso no tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución de las sanciones y medidas adoptadas. Los afectados presentaron alegaciones, pero ninguna ha sido aceptada. La decisión del Consejo de Coordinación Municipal no fue unánime.

El expediente disciplinario está motivado en que los ahora sancionados incumplen los artículos de los estatutos de Podemos referidos a que es el Consejo Ciudadano Municipal el que define los mecanismos para la coordinación con el grupo municipal, pues se ha formado entre los expedientados una comisión de coordinación que se considera ilegítima, que se reúne regularmente a pesar de que no ha sido aprobada por ningún órgano de Podemos Badajoz y que toma decisiones y posicionamientos políticos que no han sido consensuados por el Consejo de Coordinación Municipal. En algunos momentos incluso ha llegado a entrar en contradicción con la postura oficial de Podemos, según argumenta. En todo caso, Cordero tiene claro que es una maniobra para eliminarlo como rival