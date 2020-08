Podemos critica que los echen de su despacho

Una resolución de Alcaldía ha ratificado la notificación que obliga a Unidas Podemos (UP) a trasladarse de su despacho en días, resolución que será recurrida. En febrero, UP desveló la notificación que le comunicaba el traslado a un despacho mucho más pequeño, lo que consideraron un «desalojo» para cederlo a Cs. La actual resolución ratifica el cambio una vez vistas las alegaciones y otorga un plazo de 10 días. La portavoz de UP, Erika Cadenas, ha lamentado la decisión, que se recurrirá, pues el Reglamento local «obliga a dotar a los grupos municipales de un espacio suficiente y digno». Y señaló que «La propia resolución afirma que el traslado debe realizarse a un despacho suficiente para entre otros ejercer la representación política o mantener reuniones por ejemplo con asociaciones».

La formación se negó a desalojar el despacho el pasado febrero, pero en esta ocasión se trata de una resolución firme, aunque se espera que tras el recurso (de reposición o vía contencioso) se le dé la razón. Cadenas lamentó se les informara por whatssap después del último pleno, donde mantuvo una discusión con el alcalde y éste les «descalificó personalmente» y Cadenas le reprochó su actitud «despótica». UP dice que se trata de «una persecución» por el equipo de gobierno.