Polémica entre los concejales de Badajoz en el minuto de silencio del 25N

El 25N no ha estado libre de polémica. En Badajoz se convocaron minutos de silencio al mediodía, ante la Delegación del Gobierno y ante el ayuntamiento, se colocaron de manera provisional en la plaza de España diez contenedores de vidrio: nueve pintados de violeta, todos ellos con mensajes como fuerza, información, voz, unión, igualdad, amor, justicia y cariño, y uno de color negro, que simboliza el luto; pero fue ante la fachada del palacio municipal pacense donde se produjo el episodio.

Los concejales de la oposición que estaban presentes decidieron no agruparse con los que forman parte del equipo de gobierno y optaron por colocarse enfrente de la fachada. Así lo hicieron el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, y sus compañeros de grupo Pedro Miranda y Martín Serván, y la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas. Según explicó Cabezas, tomaron esta decisión porque no quieren aproximarse a un gobierno del que forma parte un partido (Vox) que no reconoce la violencia de género. Aunque en esta ocasión, el único concejal de esta formación extremista, Alejandro Vélez, no acudió a la convocatoria.

Cabezas también aportó como motivo de su reacción que en la comisión celebrada minutos antes, de Asuntos Generales, el tripartito no había apoyado ninguna de las mociones presentadas por el PSOE y Unidas Podemos referidas al Día Internacional contra la Violencia de Género, a pesar de que los dos grupos de la oposición sí dieron su voto a favor de la que defienden el PP y Ciudadanos, que es la que avala la Federación de Municipios y Provincias (Femp).

En los mismos términos se pronunció Cadenas. «Para postureos e hipocresías en este asunto no estoy», en referencia a la postura que mantiene el gobierno municipal respecto a sus propuestas, que reclaman una mayor implicación de las administraciones para erradicar esta lacra. Podemos ha presentado además una moción para que se dedique en la ciudad una escultura de corazones violetas a las mujeres asesinadas, «en su recuerdo» y también a las sobrevivientes «en su reconocimiento».