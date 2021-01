La policía local de Badajoz denuncia a137 jóvenes por incumplir las normas sanitarias el fin de semana

La Policía Local de Badajoz ha impuesto este fin de semana 137 denuncias a otros tantos jóvenes, algunos de ellos menores, por incumplir las normas sanitarias. Como ya informó este diario, cerca de 40 fueron sancionados por beber en la calle, más de una treintena por no llevar mascarilla ni respetar la distancia social, otra veintena por reuniones en pisos y alrededor de una docena por no cumplir el toque de queda. Todas las denuncias se formularon entre las siete y las diez de la tarde del viernes y el sábado y la edad media de los denunciados es de unos 20 años, según ha informado la concejala de Policía Local, María José Solana, quien ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva y al "control" por parte de los padres para combatir este tipo de conductas, en un momento "crítico" para la ciudad por la elevada incidencia del coronavirus.

"Son unos datos realmente preocupantes", ha alertado Solana, quien ha señalado que ni en celebraciones tan multitudinarias como los Carnavales o Al-Mossassa se ha registrado nunca una cifra tan alta de denuncias por comportamientos incívicos.

La concejala ha lamentado que la Policía Local, en colaboración con la Nacional, haya tenido que llevar a cabo una "ingente" labor de control durante todo el fin de semana para disolver los numerosos 'microbotellones' que se han producido por muchas zonas de la ciudad, como el azud de La Granadilla, el entorno del parque de Castelar, Las Vaguadas, Cerro Gordo, las pistas del Fuerte de San Cristóbal, la plaza Nicolás López de Velasco, el parque el Rivillas, la plaza de Santa Marta, la de Conquistadores, la memoria de Menacho o el Parque Infantil.

"Si se han puesto 137 sanciones, significa que ha habido otros muchos infractores que no se han podido denunciar", ha expuesto Solana, quien ha vuelto a defender la conveniencia de que la Junta revise la posibilidad de que el toque de queda se adelante a las ocho de la tarde los fines de semana, pues, en su opinión, la franja horaria a la que se han formulado todas estas denuncias evidencia que se sería una forma de poner coto a estos comportamientos..

CIERRE PERIMETRAL, HOSTELERÍA Y COMERCIO

La concejala de Policía Local ha asegurado que la Junta de Extremadura ha tenido en el ayuntamiento pacense "un compañero leal de viaje" desde el inicio de la pandemia, con el respaldo a sus medidas e incluso adelantándose en el algunos casos, como en la suspensión de los mercadillos, el cierre de los juegos infantiles de los parques o la prohibición de hacer botellón. No obstante, eso, según ha dicho, no impide que desde Badajoz se puedan plantear que se "analicen" los resultados de algunas de las restricciones impuestas, como el cierre perimetral de la ciudad, que por el tamaño de su término y las causas que pueden justificar acceder a ella, puede tener escasa repercusión, pero sí obliga a que los agentes de la policía local estén "dispersos" controlando las entradas a la misma.

También en esta misma línea ha puesto en duda la eficacia del cierre de la hostelería y el comercio no esencial en la capital pacense y ha considerado que, con los datos de contagios en la mano, los más elevados que ha registrado nunca Badajoz, se debería volver a analizar si esta medida está siendo eficaz o no, pues a nivel económico está teniendo un impacto "tremendamente negativo".