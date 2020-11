La Policía Local de Badajoz formuló el fin de semana 225 denuncias por incumplir medidas contra el contagio

Dice el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que este fin de semana se ha percibido en las calles y espacios públicos de la ciudad "un mayor compromiso" por parte de los ciudadanos a la hora de cumplir las limitaciones para evitar que sigan aumentando los contagios. Como resultado del incremento del control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre la tarde del viernes y el domingo la Policía Local de Badajoz ha formulado 225 denuncias por distintos incumplimientos. Los datos de las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no se han hecho públicos, aunque este diario los ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Extremadura y al Ministerio del Interior.

Desde el viernes por la tarde, la Policía Local de Badajoz ha realizado inspecciones a 72 locales de ocio de la ciudad y el 93% cumplían "perfectamente" todas las normas establecidas, si bien 5 establecimientos han sido propuestos para sanción, principalmente porque no se respetaba la distancia entre los veladores. En muchos casos solo con el aviso a los responsables la corrigieron y colocaron las terrazas correctamente. Además, 89 ciudadanos han sido denunciados por no llevar puestas las mascarillas, lo que conlleva una sanción de 100 euros. Otras 56 denuncias se han propuesto por no respetar el aforo máximo de grupos de 6 personas que limita la normativa vigente. Este incumplimiento supone 1.500 euros de multa. Como ya informó este diario, en una operación llevada a cabo el viernes por la tarde fueron propuestos para sanción 23 menores precisamente por reunirse en grupos numerosos de manera incontrolada. Otras 9 personas serán sancionadas, según los datos facilitados por el alcalde de las actuaciones de este fin de semana, por fumar sin respetar la distancia obligatoria. También han propuesto para sanción a otros 35 ciudadanos identificados que no respetaron el toque de queda, impuesto entre las doce de la noche y las seis de la mañana, y no pudieron justificar los motivos. Por otro lado, la Policía Local de Badajoz ha intervenido en 5 fiestas que se estaban celebrando en domicilios y que han dado lugar a 31 denuncias. El alcalde ha recordado que la mayoría de estas sanciones las tramita la Delegación del Gobierno o la Consejería de Sanidad en función de la normativa que se incumple.

Fragoso ha comparecido esta mañana ante la prensa para informar de los datos de las actuaciones de la Policía Local de Badajoz, después de que el viernes lo hiciese con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para anunciar una campaña de compromiso de todos los ciudadanos con un llamamiento a la aportación individual de cada vecino de Badajoz para intentar mejorar los datos de contagios, al mismo tiempo de que avisaban de una actuación con mayor celo por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras los datos de las actuaciones de la Policía Local de Badajoz, Fragoso ha insistido hoy en que van a continuar "con la misma intensidad" en el control de todas las acciones individuales, colectivas o empresariales porque "nos estamos jugando mucho" y "entre todos" es necesario evitar que la ciudad sea confinada o se determine su cierre perimetral, porque supondría "el sacrificio de muchísimas familias y de muchísimos puestos de trabajo".

Paralelamente, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento va a lanzar en los próximos días una campaña en los medios de comunicación con los lemas 'Badajoz ahora más que nunca' y 'Cuídate y cuida a los demás', para concienciar a los ciudadanos sobre el respeto las cuatro normas básicas: distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos y respeto al aforo.

Ha querido además Fragoso "agradecer" a las asociaciones de vecinos y la "sociedad civil organizada" su compromiso, en referencia al comunicado que han publicado en las redes sociales para trasladar a sus entornos una mayor concienciación. Este comunicado surgió tras la reunión mantenida el viernes convocada por el Área de Salud de Badajoz. Las asociaciones han pedido que se adelante el toque de queda, pero Fragoso no es partidario de adoptar de momento más restricciones, pues debe ser una decisión en base al análisis de las autoridades sanitarias. "Mi esperanza es que podamos ganar esta batalla sin tener que tomar ninguna medida adicional a las tomadas, porque eso significará que mayor número de familias sufran las consecuencias de la pandemia más allá de las sanitarias".