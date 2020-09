La policía local distingue a «los esenciales» en la crisis sanitaria

Los miembros de la policía local son ejemplos a reproducir y en esta jornada no solo se les reconoce a ellos, si no a toda la ciudad», manifestó ayer el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en la celebración de la patrona de este cuerpo, la Virgen de la Soledad, en la plaza Alta. Fue un acto con asistencia solo de invitados, manteniendo la distancia de seguridad y que se pudo seguir en streaming, dado que no se permitió el acceso del público ni de la prensa.

Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas del covid y la intervención del superintendente del cuerpo, Rubén Muñoz, que destacó la incorporación este año de 45 agentes nuevos, la labor, valentía y entrega de algunos de sus miembros. y la incorporación este año de 45 agentes, se procedió a imponer más de un centenar de distinciones a efectivos de su cuerpo, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a profesionales y cuerpos y servicios que han sido claves en el estado de alarma y que siguen siendo esenciales en esta crisis sanitaria, y a personas de la sociedad civil, entre otras a la periodista de este diario Ascensión Martínez Romasanta.

Entre las distinciones se entregaron medallas por el covid, a la trayectoria por los 25 y los 50 años de servicio, al mérito policial, también de la Academia de Policía Local de Badajoz, por jubilación, diplomas y menciones honoríficas al Centro de Coordinación Policial, que ha recogido la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y al alcalde, Francisco Javier Fragoso.

El regidor pacense manifestó que «éste es el último acto de celebración de la patrona al que asiste como alcalde», pues para el próximo habrá cumplido los dos años de mando que pacto con Cs. Y que «en medio del desastre y la tristeza por un año terrible, la condición humana ha sacado lo mejor de las personas».

Por su parte, la delegada del Gobierno ha afirmado que se sentía emocionada porque ha sido un año de intenso trabajo.

El superintendente, Rubén Muñoz, ha destacado que en este se año se han incorporado 45 nuevos agentes, se ha creado el Grupo de Intervención de Apoyo Policial, se ha reforzado la dotación de materia.

La delegada del Gobierno afirmó que desde el comienzo de la pandemia se ha hecho «un trabajo ejemplar y tenemos que sentirnos orgullosos como país de todo lo que estamos haciendo para luchar contra algo que no venía con manual de instrucciones y contra el que tenemos que seguir peleando juntos y de forma coordinada».

Destacó el trabajo de todas los cuerpos de seguridad y fuerzas Armadas, «siempre atendiendo los problemas y pendientes de lo que pasaba alrededor». Y recordó la ingente de todos los miembros del Centro de Coordinación Cooperativa Policial».

García Seco expresó su agradecimiento también «a la red de voluntariado, a los ciudadanos que se han quedado en sus casas, a los sanitarios, personal de supermercados, repartidores, empleados públicos y otros, que trataban de atender a las personas más desfavorecidas».