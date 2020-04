La policía local interviene 35.000 mascarillas en El Nevero

La Policía Local de Badajoz intervino ayer 35.000 mascarillas, sin homologación y dispuestas para su venta, en una nave de productos asiáticos del polígono insdustrial El Nevero. Fueron agentes del Servicio de Información Local y Cometidos Especiales (Silyce) los que, cuando patrullaban por la zona, observaron una conducta sospechosa del dueño del establecimiento y otra persona en la puerta de las instalaciones, por lo que se acercaron a hablar con el propietario, que en un primer momento les dijo que tenía 5.000 mascarillas.

Sin embargo, una vez que accedieron al interior de la nave y llevaron a cabo una inspección, ya con la colaboración del dueño, descubrieron que en realidad acumulaba 35.000 mascarillas, constatando que no estaban homologadas y que su propietario no podía acreditar su procedencia. La Policía Nacional se hizo cargo después de la investigación y, de momento, anoche no había detenidos.