La Policía Nacional incrementará su presencia en Conquistadores

La Policía Nacional va a incrementar desde hoy su presencia en la plaza de Conquistadores y el entorno, con agentes de paisano y de uniforme, tras las quejas de un grupo de familias ante el incremento de peleas y agresiones protagonizadas por menores que se vienen produciendo en este lugar los últimos meses. Este cuerpo policial ya se ha puesto en contacto, a través de su delegada de Participación Ciudadana, con los padres que alertaron de la situación para informarles de las medidas que se van a adoptar a raíz de sus denuncias. Así, a estas familias que dieron la voz de alarma, la Policía Nacional les ha manifestado que se ha acordado establecer un dispositivo especial los viernes y sábados entre las 18.00 y las 22.00 horas, que es la franja horaria en la que esta plaza está más frecuentada por pandillas de menores y adolescentes.

Como adelantó este diario el 17 de abril, un grupo de padres que suelen acudir los fines de semana con sus hijos a las traseras de El Corte Inglés decidieron movilizarse cuando tuvieron conocimiento de varios altercados que les llevaron a concluir que no se trataba de hechos aislados. Recogieron unas 70 firmas y las presentaron ante la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Badajoz junto a un escrito pidiendo más presencia policial como medida preventiva y disuasoria en este entorno, que ha dejado de ser un lugar tranquilo de convivencia desde que acuden pandillas que se dedican a molestar e intimidar a otros menores. Reaccionaron tras suceder varios conflictos: la agresión de una niña a dos hermanas, una pelea entre dos que dio lugar a que un numeroso grupo de menores rodease y hostigase a varios padres y otro caso en el que a un niño le rajaron el abrigo con una navaja.

La respuesta de la Delegación del Gobierno no se hizo esperar, ofreciendo a los padres una reunión, que ahora se ha dejado pendiente hasta evaluar los resultados del incremento de la presencia de la Policía Nacional a partir de este fin de semana. También la concejala de Policía Local, María José Solana, los ha emplazado a un encuentro que tendrá lugar la próxima semana. Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, tras conocer la preocupación de estos padres, el jueves pasado les mostró su apoyo a través de las redes y aseguró que la policía local había identificado ya a menores implicados e intensificado las medidas de vigilancia en la zona con patrullas y agentes de paisano.

Casualmente, el día anterior, el miércoles Santo, se había producido otra agresión en Conquistadores, de la que esta semana se ha enterado este grupo de padres. Ocurrió poco antes de las 20.00 horas. Un grupo de amigos que estaban en la plaza fueron increpados por otra pandilla que tras dirigirles insultos homófobos voltearon a uno de los primeros, de 14 años, que recibió puñetazos en la boca y, una vez en el suelo, patadas. Como sangraba entró en un local de la plaza para lavarse y fue un trabajador el que, al verlo, dio aviso a la policía, que acudió al lugar, pero no localizó a los agresores. Uno de los amigos llamó a la madre, que acudió a recogerlo y lo trasladó al Perpetuo Socorro, donde le realizaron distintas pruebas para comprobar que no tenía lesiones graves. De las heridas en la boca ya se ha recuperado, «pero el susto fue tremendo», cuenta su madre, que de momento no quiere que su hijo vuelva a esta plaza.