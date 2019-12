PP, Cs y Vox piden que participe más la Junta en las necesidades de la ciudad

La propuesta de presupuestos de la Junta de Extremadura para Badajoz, que supera los 38 millones de euros, según el PSOE, contempla como principales inversiones el tramo 3 de la Ronda Sur con el quinto puente, por 18,6 millones para 2020. aparte de otras cantidades para años sucesivos; varias partidas para accesos, terminal ferroviaria y conexión de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, por 8,7, que también contempla partidas para los años siguientes, como también la ampliación de la residencia de mayores de La Granadilla con 4,7 millones para el año próximo; la nueva Facultad de Medicina, con 1,5 en 2020; y la piscina de la margen derecha, con 1 millón, entre otras. Sobre las cuentas regionales, aún por aprobar, y su previsión de gasto en Badajoz, los partidos del gobierno tripartito consideran que deben reflejar una mayor participación e inversión por parte de la Junta en las necesidades de la ciudad, tanto en infraestructuras como en la mejora de las condiciones de vida en los barrios.

Desde el PP local, manifestaron que «esperemos que el presupuesto incluya las necesidades claras y pendientes para nuestros barrios», además de «los centros educativos pendientes de Gévora, Los Ángeles, o Cerro Gordo, así como la nueva Escuela de Idiomas ya comprometida en el antiguo hospital provincial».

También señalaron el nuevo centro de salud de la Zona Centro, así como «casi 2 millones para rehabilitación de la alcazaba, incremento de fondos para el convenio sobre arqueología», o dinero para el Consorcio del Casco Antiguo.

Indicaron, además licitar un nuevo tramo de la Ronda Sur, el desdoblamiento de la carretera de Olivenza, la creación de un centro nacional de referencia de formación, y aportación directa a Ifeba como centro de ferias de interés regional y transfronterizo.

Añade el PP el mantenimiento de viviendas sociales, construcción de nuevas promociones y adquisición de las de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra; apoyo al pequeño comercio, construcción de una nueva residencia de mayores y el centro de Suerte de Saavedra comprometido, mejora de infraestructuras y un edificio para asociaciones regionales.

Asimismo, Ignacio Gragera, portavoz de Cs y del equipo de gobierno, afirmó que «no hay nuevas inversiones en la ciudad, pues las previstas provienen de hace 15 años como la Ronda Sur y la Plataforma Logística, que lleva retraso en el proyecto de terminal ferroviario». Y dijo que «echamos en falta el desdoblamiento de la carretera de Olivenza», o «más apoyo al Carnaval, pues el museo se queda sin partida propia».

También pidió inversión en la alcazaba, «que se doten los 1,3 millones pendientes», en patrimonio, o en agua, «que no hace nada aunque pagamos el canon autonómico» y que se contemple el Consorcio del Casco Antiguo. También demandó «más centros de mayores, más viviendas sociales, inversiones en barrios y terminar los colegios en marcha».

Alejandro Vélez, de Vox, consideró las partidas para Badajoz «pírricas, sobre todo las más necesarias para el infraestructuras y el patrimonio». Aunque, añadió, «el problema no son las cantidades, sino el grado de ejecución, que no se llega al 30%». Y consideró «una vergüenza que pretendan callarnos con proyectos eternos, llámese Ronda Sur o Plataforma Logística, como se demostró el año pasado con el desdoblamiento de la Carretera de Cáceres, que tras 15 años prometiéndola al final la hará el Estado». Además, «urge el desdoblamiento de la carretera de Olivenza, y una partida para el Consorcio del Casco Antiguo, Con este presupuesto se demuestra que el PSOE no quiere a Badajoz».

Por otro lado, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que remitió a una rueda de prensa, destacó «un incremento de la inversión respecto a años anteriores, lo que demuestra el compromisos serio de la Junta y el presidente Fernández Vara con la ciudad, apostando por la Ronda Sur con el quinto puente, o la Plataforma Logística». Y añadió que «mientras que otros hablaban de plataforma a través de anuncios, aquí se habla con realidades y con presupuestos, que es como se sacan adelante los proyectos». Cabezas velará «porque se ejecute hasta el último céntimo de euro y no como en el ayuntamiento, que deja más de la mitad sin ejecutar»

Este diario intentó comunicar con Podemos, sin lograrlo.