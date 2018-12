El presupuesto municipal del 2018 entra en vigor esta semana

Será el último presupuesto de la legislatura en el Ayuntamiento de Badajoz y se prorrogará en el 2019. A falta de 14 días para que concluya el año en curso, el pleno aprobó ayer de forma definitiva el presupuesto municipal del 2018 pues rechazó las 7 alegaciones presentadas por particulares. 6 de ellas se desestimaron con el voto del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, y la abstención del PSOE y de Podemos Recuperar Badajoz. En la última se abstuvo también Borruel, que abandonó la sesión en el momento del debate y la votación, por concurrir intereses particulares. El presupuesto entrará en vigor cuando salga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que puede ocurrir en unos días, según calculó la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana. El presupuesto municipal consolidado (incluye los organismos autónomos) asciende a 109.527.000 euros (5,5 millones más que el del 2017) y se aprobó inicialmente el 16 de noviembre con el voto a favor del PP y Cs y en contra del PSOE, Podemos y Borruel.

Todas las alegaciones tenían contenido urbanístico. La que solicitaba la consignación en el presupuesto del justiprecio por la expropiación de terrenos junto a la Torre Badajoz Siglo XXI, con sentencias de por medio, ha sido desestimada porque el presupuesto se aprobó inicialmente el 16 de noviembre, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que fija la cantidad a pagar (221.000 euros), se pronunciase. Otra alegación por una expropiación se rechaza también porque existe partida para abonar el justiprecio. Se han presentado varias para que el ayuntamiento contribuya a las obras de urbanización de distintos ámbitos de actuación en su calidad de propietario de suelo. Se han desestimado bien porque la aportación municipal ya ha sido anticipado o aún no se ha tramitado el importe de las cuotas y su forma de liquidación.

El sindicato USO intentó presentar tres alegaciones, pero no se incorporaron al orden del día porque, según dijo el alcalde, Francisco Javier Fragoso, no afectan a los presupuestos. El portavoz de Podemos, Remigio Cordero, se interesó por los motivos. Con sus alegaciones, USO denuncia la inexistente catalogación de los puestos de segunda actividad de la policía local y la no catalogación de los puestos correspondientes dentro del grupo profesional B, ni de los conceptos de jornada que realizan los integrantes del servicio de Cementerios para su posterior abono.

RETRASO /El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, justificó la abstención de su grupo en que el pleno se convocase «atropelladamente», a solo dos semanas de que termine el año, para que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas actualizadas el 21 de diciembre. Cabezas volvió a reprochar al PP que la norma de su gestión sea «dejar las cosas para mañana» y lo acusó de «dejación de funciones». La concejala de Podemos Amparo Hernández señaló que su grupo se abstiene porque votó en contra del presupuesto «y si hay algún responsable de hacer y deshacer es quien lo aprobó». Julia Timón, portavoz de Cs, por su parte, reprochó al PSOE que no explicase su voto y Borruel apoyó que se desestimasen las alegaciones «porque los trabajadores tienen que cobrar».

Con la entrada en vigor de estos presupuestos, los empleados municipales cobrarán el 100% del segundo nivel de la carrera profesional (el año pasado percibieron el 55%). Además, la jornada de los integrantes de la banda municipal de música pasa del 45% al 80%, con la consiguiente traslación en sus nóminas. Otra mejora afecta a la reclasificación de auxiliares administrativos que pasan del grupo C2 al C1, así como se homologarán las condiciones de los trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).