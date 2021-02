El proceso de regularización de los NUS se iniciará en Campomanes

Esta semana el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha vuelto a reunirse con los representantes de los vecinos de Campomanes, que podría ser el primer Núcleo Urbano Secundario (NUS) de Badajoz que se regularizará, porque es la urbanización del extrarradio que tiene más avanzado el proceso. El ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato de asesoramiento para que una empresa externa que tenga conocimiento de este procedimiento colabore en su consecución.

En Badajoz existen 19 NUS, como Río Caya, Campofrío, El Manantío o Dehesilla de Calamón. Entre todos reúnen más de 2.000 viviendas y su situación alegal impide, por ejemplo, que se pueda construir en parcelas sin edificar.

Campomanes ya presentó el expediente hace más de seis años, acogido a la anterior ley regional de suelo para convertirse en Suelo Urbano Consolidado. Pero la nueva Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus), aprobada en junio del 2019, estableció lo contrario: la desclasificación a suelo no urbanizable y convertirse así en asentamiento rústico, que suaviza los requisitos en cuanto a dotaciones. Para ello se requiere una modificación estructural del Plan General Municipal (PGM) de Badajoz, que debe aprobar definitivamente la Junta de Extremadura. Por eso el ayuntamiento no se atreve a dar plazos de cuándo podría estar este suelo desclasificado. Urueña sí calcula que en un año puede estar entregada la documentación.

El proceso conlleva además la presentación de un plan especial con las infraestructuras básicas que se necesitan en el asentamiento rústico, que tendrán que pagar lo vecinos, para lo cual deben confeccionar un presupuesto, un estudio sobre qué hay hecho, qué tipo de parcelación, número de viviendas y otros datos. Este trabajo de campo ya está hecho en Campomanes y «nos sirve a nosotros para empezar con ellos», explica Urueña. Lo vecinos de esta urbanización no solo lo tienen muy avanzado, sino que «tienen mucho interés», según el concejal.

Los asentamientos rústicos vienen recogidos en el artículo 71 de la Lotus, que no se ha desarrollado reglamentariamente. Por eso, al mismo tiempo, el ayuntamiento está trabajando con la Junta de Extremadura para determinar cómo se puede ir desarrollando.

El plan especial se puede redactar una vez que se haya desclasificado a suelo rústico o al mismo tiempo. No se ha hecho nunca en Extremadura. Sí en otras comunidades, como Castilla y León, donde existen artículo semejantes, de ahí que el ayuntamiento busque a alguna empresa que haya trabajado en algún plan especial parecido para que asesore sobre cómo se redacta este documento.

Urueña apunta que este artículo no estaba pensado para los NUS de Badajoz, sino para núcleos más pequeños de viviendas en las afueras de los pueblos, que ya están en suelo no urbanizable. Pero en Badajoz son suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado. A pesar de lo complicado del proceso, el concejal confía en que los NUS puedan regularizarse y destaca el interés de la Junta. De hecho, modificó el artículo citado a petición del ayuntamiento pacense porque inicialmente establecía que el Plan General tenía que estar redactado con la Lotus nueva, lo que provocaría una enorme demora. Este párrafo se suprimió en mayo pasado. «Al final lo que se busca es dar una salida a todos esos núcleos que están en un limbo legal, porque no pueden ir ni para adelante ni para atrás», señala el concejal. Es así porque no pueden convertirse en suelo urbano consolidado y, por otro lado, son «inatacables» desde el punto de vista de la disciplina urbanística, porque en sus inicios eran legales o, si no lo fueron, ha prescrito cualquier posibilidad de actuar sobre ellos.