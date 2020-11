El proyecto del nuevo colegio de Gévora se licitará en diciembre

Tras muchos años de reivindicaciones y esperas, la comunidad educativa del colegio De Gabriel de Gévora está más cerca de ver cumplida su demanda de contar con un nuevo centro educativo para los escolares de Infantil y Primaria en la pedanía, dando solución así de manera definitiva a los problemas de espacio que sufren en el edificio actual. La Consejería de Educación prevé que la redacción del proyecto de las futuras instalaciones, en las que se invertirán 3,3 millones de euros, se liciten este mes de diciembre. A a la espera de que se vayan completando las distintas fases de esta actuación, todavía no se maneja una fecha para el inicio de las obras ni la apertura del nuevo colegio, no obstante, la Junta lanza un mensaje de tranquilidad a las familias, pues la inversión está garantizada «y no se va a perder».

Aunque en un primer momento la idea de Educación era ampliar el actual centro, tanto la asociación de padres y madres de alumnos (ampa) como el Ayuntamiento de Badajoz, defendieron la necesidad de que se hiciera uno nuevo, demanda que finalmente fue atendida por la consejería, que incluyó en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 su construcción en la parcela que el consistorio ofreció junto al instituto de Gévora.

El futuro colegio contará con seis unidades de Infantil y 12 de Primaria, lo que, según destacó en su momento Educación, permitirá mayor funcionalidad y adaptación al programa de necesidades, pues se podrían plantear ampliaciones en el futuro.

Los trámites del nuevo colegio se han prolongado más de lo deseado. Aunque se anunció en el 2017 y el ayuntamiento puso a disposición de la Junta el terreno, el proceso para la cesión de la parcela se prolongó hasta octubre del 2019, según confirmó la consejería. Sin ese expediente, el proyecto no se puede licitar. Una vez culminado, se contrató el estudio geotécnico y el levantamiento del terreno, necesarios para elaborar el pliego de condiciones técnicas del contrato. La licitación de la redacción del proyecto estaba prevista para hace unos meses, pero las restricciones del Estado de Alarma en cuanto a los concursos de las administraciones públicas provocó que los trámites quedaran en suspenso y no se pudieran retomar hasta hace unos meses.

Hasta ahora, los problemas de falta de espacio para acoger a todo el alumnado en el colegio De Gabriel se han ido sorteando habilitando aulas en porches y almacenes y hay escolares que reciben sus clases en inmuebles fuera del centro. Pese a la situación actual a causa de la pandemia, según aseguró la Consejería de Educación, el centro está «funcionando sin problemas con el espacio existente» y con un local que se ha habilitado junto al ayuntamiento de la pedanía, que ha sido cedido por este último.

Desde que se anunció la construcción del nuevo colegio, la comunidad educativa, que se movilizó en varias ocasiones para exigir un centro educativo digno, ha venido reclamando que se agilicen los plazos al máximo para que el proyecto sea realidad lo antes posible.