El PSOE de Badajoz pide que la Junta revise el acuerdo sobre los restos arqueológicos en la alcazaba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido a la Junta de Extremadura que revise el acuerdo sobre los restos arqueológicos en la alcazaba si el ayuntamiento no cumple.

De este modo, el PSOE de Badajoz ha dado la razón a la asociación cívica Ciudad de Badajoz sobre el "absoluto abandono" de los restos encontrados en la última rehabilitación de la alcazaba.

Así, los socialistas han considerado que el equipo de gobierno es el "único responsable" de que persista la "dejadez del yacimiento".

"Este espacio del principal monumento de la ciudad, y origen del reino taifa pacense, necesita toda la atención y lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Es inadmisible que firmado el contrato y contando con fondos para este fin y otros para mejora de la alcazaba nos encontremos con este desastre en el mantenimiento del patrimonio histórico de la ciudad", ha asegurado.

En esta línea, ha asegurado el PSOE de Badajoz que "no se puede alegar" una licitación posterior para "atenuar la responsabilidad de la administración local".

"No se puede reconocer la desidia y mantenerla, con el agravante de que no es la primera vez. No pueden pasar dos años largos sin ofrecer una solución solvente a unos trabajos de arqueología que quedan al albur del paso del tiempo", ha aseverado.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura que revise el acuerdo y penalice su incumplimiento y, sobre todo, requiera una explicación al consistorio pacense.

De este modo, ha indicado que es una "costumbre del PP (y lo será del trifachito)" culpar a la Junta de Extremadura de cualquier inversión relacionada con Badajoz, y ahora que la administración regional cumple con su parte, el equipo de gobierno del PP "ofrezca la callada por respuesta y no asuma su responsabilidad".

Por eso, el PSOE ha acusado al alcalde de "no ocuparse de la ciudad y de solo mirar por los catorce concejales del tripartito para que sean felices y no les falte de nada".