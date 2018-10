El PSOE critica que no haya plan de gestión para que Ifeba crezca

El grupo municipal socialista considera que la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) no crece porque el equipo de gobierno no tiene un plan estratégico que permita ampliar el número de ferias que se celebran y atraer a la iniciativa privada para sacar partido a estas instalaciones. «Si no hay interés, llegaremos poco lejos», lamentó ayer el concejal Luis Tirado, quien acusó al PP de «bloquear» el desarrollo de Ifeba y de no admitir ninguna de las propuestas que ha realizado su grupo para mejorar su gestión.

Tirado dio a conocer el presupuesto de la institución ferial para el 2018, que se presentó el pasado lunes en la última reunión de la junta rectora del organismo autónomo y que debe ser aprobado por el pleno. Las cuentas ascienden a 2.427.794 euros (casi 52.000 euros más que en el 2017), de los que el ayuntamiento aporta el 75% a través de transferencias directas. La previsión de ingresos es de 590.000 euros y las inversiones no superan los 21.000, por lo que solo serán «para mantenimiento», según el concejal. «Si no fuera por la inyección económica municipal, Ifeba ya habría cerrado», apuntó Tirado, quien reprochó que el PP se dé por «satisfecho» con esto y no aspire a que se generen más ingresos.

El concejal socialista también criticó la «falta de transparencia» a la hora de ofrecer información sobre la institución ferial. «Si el ayuntamiento es el cortijo del PP, Ifeba es la habitación más oscura», comparó. Tirado recordó que el PSOE propuso que las reuniones de la junta rectora fueran mensuales y que, pese a contar con el apoyo de todos los grupos, no se han cambiado los estatutos para que esto sea así. De hecho, según dijo, en los tres años y medio de legislatura solo se ha reunido 10 veces y únicamente «a conveniencia del PP».

Tampoco prosperó, según señaló, el estudio que el PSOE propuso para conocer el impacto de las ferias en la economía de la ciudad, aunque el equipo de gobierno se comprometió a realizarlo. «Todo esto responde a una estrategia del PP para impedir la labor de control y fiscalización de la oposición», aseguró el concejal, quien insistió en que su grupo quiere «una Ifeba más dinámica y que deje de ser un cortijo del PP».

Este diario solicitó la respuesta del ayuntamiento a las críticas del grupo municipal socialista, pero no la obtuvo.