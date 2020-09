El PSOE denuncia que la concejala de Colegios desatiende la limpieza

La concejala socialista Silvia González pidió ayer que se reúna de urgencia el Consejo Escolar Municipal para abordar los problemas detectados al inicio de curso, y denunció que los centros de la ciudad y sus pedanías, «en vez de ayuda, han recibido una carta de la concejala de Colegios, han recibido una carta a los directivos para transmitirles que el ayuntamiento se desentiende de la limpieza porque, según ellos, correspondería a Educación, mientras que los docentes arriman el hombro por el bien común».

González criticó que la Concejalía de Colegios «les ha comunicado a los directivos que serán ellos los que decidan el horario de los trabajadores»; que si un centro cuenta con tres personas para limpieza, el director decide si va uno por la mañana y dos por la tarde, o viceversa, y que «incluso hay centros que se han quedado sin personal de tarde, precisamente cuando no hay alumnos en las clases y se puede limpiar».

Señaló la edil que «el cometido encomendado es exclusivamente la limpieza de papeleras, baños u barrido; nunca su desinfección, por lo que temen no poder aportar la seguridad necesarias en las aulas». Y cree que «el tripartito evade su responsabilidad».

El PSOE pidió «responsabilidad y altura de miras, que no todo es promocionar el reparto de 500 valla para separar al alumnado, comprar gel (que no ha llegado) y refuerzo de turnos de trabajadores», y que «se destine el dinero de las fiestas canceladas a la compra, por ejemplo de pantallas para pupitres».

González reclamó «una reunión de urgencia del Consejo Escolar Municipal, que no se reúne desde antes del confinamiento, para resolver estos problemas». Y propuso que «la policía local esté a la entrada y salida de los centros de difícil desempeño».

La edil recordó que su grupo presentó el 15 de junio una moción para elaborar un plan de contingencia para el alumnado de los centros educativos de Badajoz, que fue rechazada por el equipo de gobierno y que proponía crear una comisión de emergencia por el covid-19 dentro del Consejo Escolar Municipal, coordinado con Educación, estrechar la colaboración entre las concejalías de Servicios Sociales y Educación, facilitar el acceso a dispositivos y a internet, así como continuar con las labores de limpieza y desinfección de los colegios.