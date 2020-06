El PSOE denuncia deficiencias en el servicio de bomberos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha comparecido hoy ante la prensa para denunciar las deficiencias que sufre el servicio municipal de bomberos, tanto en recursos humanos como en medios materiales. Una situación que, según dijo Cabezas, le preocupa «porque pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la ciudad».

En concreto, Cabezas ha asegurado que la mayoría de los vehículos del parque presentan «un estado lamentable». Afirma que no disponen de autoescala, porque una de ellas se está reparando y la otra no se ajusta a la normativa de equipo de trabajo. Lo mismo sucede con dos de los tres vehículos de campo. En cuanto a la torre de prácticas, está «clausurada» porque no cumple la normativa de riesgos laborales.

En materia de personal, alerta de que en estos momentos hay ocho interinos, de los que tres se van a marchar «de manera inmediata» porque han aprobado plazas en nuevos destinos. Según manifiesta, estas cinco vacantes por cubrir están vinculadas a los presupuestos municipales del 2020, por eso insiste en reclamar al equipo de gobierno local que los presente cuanto antes. También existen vacantes de mandos: cuatro cabos, un sargento y un suboficial. Esta situación provoca que en casi todos los servicios solo haya un mando «y se necesitan más».

Este diario ha solicitado contrastar estas denuncias con el equipo de gobierno municipal, pero no ha recibido respuesta.