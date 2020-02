El PSOE denuncia el deterioro de los parques del Guadiana

El grupo municipal socialista denunció ayer el «fuerte deterioro» que sufren los parques de la margen derecha e izquierda del río, en los que, a su juicio, se están realizando tareas de mantenimiento «ridículas» desde que el servicio de Parques y Jardines asumió su limpieza y conservación, a la espera de que estos trabajos se adjudiquen a una empresa.

A través de un comunicado, el PSOE señaló que el parque de la margen derecha «no es ni la sombra de lo que fue» como ponen de manifiesto las calvas en el césped, las malas hierbas o las papeleras llenas de basura. A esto añade que las hojas se amontonan «donde pueden» y que los dispensadores de bolsas para recoger las heces de los perros no se reponen, así como que no hay tratamiento fitosanitario de la zona, «lo que repercute en la salud de las personas y mascotas». «La dejadez llama al vandalismo y se percibe en el mobiliario», advirtieron los socialistas. También recordaron que hace dos años que se anunciaron unos aseos que aún no se han construido y que uno de los quioscos sigue cerrado.

Sobre el paseo de la margen izquierda, aseguraron que está «abandonado» y «sin cuidado alguno». Ante esta situación, el PSOE reclamó medidas urgentes al tripartito para un problema del que se quejan «desde hace meses» los ciudadanos.