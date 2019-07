El PSOE enmienda la composición de las comisiones para tener más presencia

El grupo municipal socialista ha presentado una enmienda en el Registro General del Ayuntamiento de Badajoz para reclamar que se rectifique la composición de las Comisiones Informativas Permanentes, ya que considera que la actual estructura, con tres concejales del PSOE, dos del PP, otros dos de Ciudadanos, uno de Podemos y otro de Vox, no se ajusta al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Este último establece que cada comisión debe estar conformada respetando la proporcionalidad existente entre los diferentes grupos políticos representados en la corporación y, según los socialistas, teniendo en cuenta que tienen un 44,44% de representación en el pleno, le corresponderían 4 miembros por cada comisión informativa, y no 3.

Su propuesta es que las comisiones tengan 11 integrantes, y no 9 como se ha determinado para esta legislatura, y que 4 miembros sean del PSOE; tres del PP; dos de Ciudadanos; uno de Podemos; y otro de Vox. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, acusó ayer al alcalde, Francisco Javier Fragoso, de actuar de «mala fe» y de «querer asfixiarnos al quitarnos esa representación».

Por la asistencia a comisiones los concejales reciben una remuneración de 150 euros. Cabezas reconoció que, aunque «es lo que menos nos importa», también se perjudica a los socialistas en cuanto a compensaciones económicas, pues los 12 ediles del PSOE solo cobran por asistencias a las comisiones y a los plenos. «Además de dejarnos solo con un cargo de confianza, cuando ellos tienen todos los habidos y por haber, no se nos puede quitar la representación que nos corresponde», insistió el portavoz socialista. «Aquí la gracia ha sido que el PP ha querido ceder un concejal en las comisiones informativas a Ciudadanos, que a ellos les da igual porque están todos liberados, pero lo que no puede ser es que a nosotros se nos coarte esa representación que nos corresponde por los resultados electorales que hemos obtenido», añadió Cabezas, quien aseguró que si su enmienda no prospera, está dispuesto a acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que se respete ese principio de proporcionalidad.

En este sentido, el grupo municipal socialista apoya su reclamación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha venido manteniendo en diferentes sentencias que «no es constitucionalmente admisible» una composición no proporcional de las comisiones informativas ya que, al ser divisiones internas del pleno, «deben reproducir en cuanto sea posible la estructura política de este, para evitar que se hurte a la oposición la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio de las decisiones».

Cabezas comparó la situación del Ayuntamiento de Badajoz con la de otras administraciones extremeñas, como la Asamblea de Extremadura o la Diputación de Badajoz donde, según defendió, pese a las mayorías socialistas, se ha tenido en cuenta esa proporcionalidad e incluso «se ha sido generoso», dijo en referencia a Mérida.

Como en la anterior legislatura ya eran 11 los integrantes de las comisiones, la propuesta del PSOE no conllevaría ninguna modificación presupuestaria, pues estas remuneraciones ya están contempladas hasta final de año en el presupuesto prorrogado.

DESDE MÉRIDA / Por otro lado, la formación de gobierno en Badajoz y el reparto de delegaciones y cargos entre los tres partidos que lo sostienen sigue generando debate dentro y fuera de la ciudad. Ayer fue el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, quien lamentó que el alcalde y Ciudadanos hayan «abierto las puertas» en la ciudad a «quienes hacen apología del fascismo», en referencia a Vox, y consideró una «peligrosa noticia» que Badajoz se haya convertido en «la cueva de Ali Babá y los 14 liberados», informa Europa Press. González reprochó a Fragoso que esté dando «lecciones de dignidad» cuando, a su juicio, él «ha vendido su alma al diablo por aferrarse única y exclusivamente al sillón».

Las palabras del portavoz del PSOE extremeño no tardaron en tener réplica por parte del PP, cuya portavoz en Extremadura, Gema Cortés, aseguró que «poco» pueden criticar los socialistas la composición del gobierno municipal en Badajoz cuando ellos pactan con los independentistas y los «herederos de ETA». Cortés añadió que comprende que el PSOE «no entienda» que esto es la democracia y que se puede llegar a acuerdos con diferentes partidos políticos, «que es lo que ellos han hecho siempre», al tiempo que defendió que es Fragoso quien tiene las competencias para nombrar a su gobierno y el PP regional respeta sus decisiones «como siempre ha hecho».