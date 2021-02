El PSOE irá al juzgado si los parques infantiles no abren antes del viernes

Si el Ayuntamiento de Badajoz no autoriza antes del viernes la reapertura de los parques de juegos infantiles de la ciudad, el PSOE presentará un recurso en los juzgados contra el decreto del alcalde que ordenó el cierre, para que esta restricción se elimine y esta medida se suspenda de manera cautelar. Así lo anunció ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, tras defender los motivos por los cuales las áreas de juegos para niños deberían estar ya abiertas, máxime cuando el día anterior no se había registrado ningún contagio en la ciudad, y después de que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, se haya pronunciado reiteradamente en contra de la reapertura.

Lo hizo la semana pasada cuando le preguntó la prensa, lo repitió en el pleno del lunes cuando le interpeló el grupo Unidas Podemos y lo reiteró ayer a preguntas de este diario. El alcalde se aferra a un principio de prudencia, convencido de que el riesgo de contagio existe, de los niños entre sí y de los niños a sus familias y por las dificultades para controlar los aforos y la desinfección. Fragoso negó que se trate de un «antojo» y se limitó a señalar que continúa en periodo de reflexión, por lo que no descarta tomar a una decisión a lo largo de la semana.

Pero los socialistas no están de acuerdo. Defienden que los parques «no son el problema» y precintarlos supone cerrar la posibilidad de «otorgar a la infancia la prioridad que merece en atenciones, cuidados y servicios». Según Cabezas, está demostrada la importancia de la actividad al aire libre y que los niños jueguen en espacios abiertos para su salud física y psíquica y cita a los expertos que defienden la baja probabilidad de transmisión en exteriores. También se sabe que los niños de corta edad «no son supercontagiadores», por lo que los expertos consideran «un error» el cierre de estos espacios públicos, que responde a «criterios falseados que nada tienen que ver con la salud pública pero perjudican los derechos de los niños». El portavoz insistió en que no hay evidencias científicas que justifiquen el cierre de los parques, sino «todo lo contrario». Recordó además que el alcalde anunció en abril pasado la creación de una cuadrilla especial para la desinfección, que no ha llegado a funcionar. Cabezas teme que Fragoso no tiene preparada esta cuadrilla «y está ganando tiempo». «Es absurdo esperar un poco más, ¿esperar a qué?», se preguntó el concejal, que quiere saber quiénes son los asesores del alcalde en esta materia.

Cabezas se hizo eco además de las quejas de grupos de padres que han pedido que los parques de Badajoz reabran, pues es la única localidad de la región que los mantiene cerrados y a diferencia de otras ciudades donde los niveles de contagios son mucho más elevados, según recuerdan. Lo han hecho en dos peticiones dirigidas al ayuntamiento a través de la plataforma change.org, en las que hasta ayer se habían recogido más de 240 firmas.