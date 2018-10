El PSOE local defiende que el nombre del hospital debe decidirse en Badajoz

El cambio de nombre del hospital Infanta Cristina va a dar bastante que hablar. Ya lo está dando. El anuncio de la Junta de Extremadura de que se denomine Hospital Universitario no solo ha recibido críticas del PP regional, como era previsible, sino desde dentro del propio PSOE. En concreto, ha sido el secretario general socialista en Badajoz, Ricardo Cabezas, quien ha alzado la voz para quejarse de que el nuevo nombre tiene que partir de una propuesta de los ciudadanos pacenses, que son los que tienen que decidirlo.

Así lo defendió Cabezas en las redes sociales y lo volvió a hacer ayer al confirmarlo a este diario, pues aunque reconoce que se trata de un hospital regional, se ubica en Badajoz y desde esta ciudad debería partir una propuesta, aunque sepa que finalmente tendrá poco recorrido, pues la decisión la adoptará hoy mismo el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, al que el portavoz municipal socialista acusa de «precipitarse» en esta cuestión, pues «el nombre lo tenemos que poner en Badajoz». Cabezas no se limitó a reivindicar el procedimiento, sino que también realizó una propuesta concreta, si bien aclaró que lo hacía a título personal. En este sentido, sugirió que el hospital podría llamarse de la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, «entre otros posibles». Una propuesta que no ha recibido demasiados parabienes en las redes sociales, pues hay muchos ciudadanos que consideran que un centro sanitario no tiene que llevar un nombre relacionado con la religión, al tiempo que recuerdan que se trata de una infraestructura sanitaria de referencia regional, no local, y que por tanto compete a la Junta decidirlo.

También al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, le llamó la atención la reacción de Cabezas. En primer lugar y en la línea del PP regional, Fragoso defendió que no le preocupa el nombre del hospital, sino que se resuelvan los verdaderos problemas del sistema sanitario. Sobre la idea de que se llame hospital Virgen de la Soledad, el alcalde dijo que apoya que lleve el nombre de la patrona de la ciudad, pero añadió que le parece «de una tremenda hipocresía» que lo proponga el grupo socialista, «que tanto se jacta de que la religión debe estar fuera de las aulas (bueno, algunas religiones, porque otras las meten dentro)» o «fuera de todo lo público» o incluso «algunos concejales del PSOE se mofan de algunos dogmas de fe de los creyentes». Por eso, al alcalde le llamó la atención esta «incongruencia», ya que consideró que Cabezas solo lo ha hecho «para quedar bien». Tampoco le pareció mal a Fragoso que el hospital se llame Universitario.

Tras conocer esta reacción, Ricardo Cabezas interpretó que lo que le ocurre al alcalde es que «ha estado falto de reflejos», como dice que le ocurrió con el camalote o con los problemas de mantenimiento y abandono que sufre Badajoz. Según el portavoz socialista, el ayuntamiento pacense se tendría que haber pronunciado al conocer la decisión de la Junta en relación al nombre del hospital Infanta Cristina, el viernes pasado.

Podemos Badajoz también se manifestó sobre este tema y aunque defendió que la sanidad extremeña tiene problemas más importantes «jamás nuestro hospital de referencia debería haber llevado el nombre de una infanta, y más una vez que se supo que estaba imputada». Este partido está de acuerdo con que se denomine Hospital Universitario de Badajoz» y que este cambio cueste lo mínimo posible, porque lo más importante es la salud de los extremeños». También está conforme con que el hospital no lleve el nombre de la infanta el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, que apoyó que se denomine Hospital Universitario.

Sin embargo, en Ciudadanos no están dispuestos a entrar en este debate, que nunca se han planteado. Según su portavoz municipal, Julia Timón, lo que le preocupa a su partido son las listas de espera o el colapso en los centros de salud, pero no el cambio de nombre de un hospital, un tema que en la formación naranja no han abordado, «porque no es lo que nos interesa, son otras las prioridades que tratamos, más serias».